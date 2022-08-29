别让过期药品成为健康隐患

许多家庭都会储备常见药品，以备不时之需。但不少家庭有意识备药，却缺少意识定期清理这些药品，导致一些过期、变质的药品危害健康。

药品同食品一样，会过期也会变质。服用过期药品，存在不小的危害。过期药品的药效不稳定，服用后不仅没法发挥药效、治疗疾病，甚至还会贻误病情，导致病情加剧。有些过期药品还会发生变质，服用后不仅会引起不良反应，严重时甚至可能危及生命安全。

家中未及时清理的过期药品，很容易被老人、儿童等误服。记得过年在家时肠胃不舒服，奶奶便拿出自己之前买的消食片。我看了一眼保质期，发现竟然已经过期大半年了。年轻人一般还比较注意药品保质期，但老年人往往没有这个意识，忽视药品的保质期，一不小心就会服用过期药品，造成严重后果。为避免过期药品带来的不良反应，也避免在急需用药时出现短缺，家中一定要及时清理更新储备的药品。

需要注意的是，清理出来的过期药品不能一扔了之。药品往往含有多种化学成分，如果随手丢弃，很可能会造成环境污染，破坏周围生态。

此外，有些人会将回收的过期药品重新包装后再次投入市场。因此，清理出来的过期药品应当通过正规渠道进行回收。现在很多地方都会定期回收过期药品，有些药店还常年设有回收箱，建议定期清理更新家中存储的药品，并投放到正规的回收站点。

江苏淮安市 张梦蝶

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 07 版）