新疆新增阳性感染者数量连续6天下降 疫情形势向好态势不断巩固

26日晚间，新疆举行疫情防控新闻发布会。会上通报，截至8月25日，新疆新增阳性感染者数量连续6天下降；新增确诊病例治愈出院和无症状感染者解除隔离医学观察人数已连续3天超过新增阳性感染者，疫情形势向好态势不断巩固。

会上还通报了本轮疫情最新情况。8月26日0时至21时，新疆新增确诊病例9例，新增无症状感染者转确诊病例4例。新增本土无症状感染者48例，其中，乌鲁木齐市天山区7例、沙依巴克区3例、水磨沟区3例、高新区(新市区)3例、米东区3例，伊犁州伊宁市21例，昌吉州呼图壁县1例、昌吉市1例、吉木萨尔县2例，吐鲁番市高昌区2例，巴州库尔勒市2例。

8月26日0时至21时，新增确诊病例治愈出院6例；新增无症状感染者解除隔离医学观察307例。截至8月26日21时，新疆现有本土确诊病例51例；现有本土无症状感染者2557例、境外输入无症状感染者4例。

截至26日21时，新疆本轮疫情波及的地区中，已有7个地州、22个县市区连续7天以上无新增阳性感染者。和田、阿勒泰、阿克苏、博州4个地区阳性感染者全面清零，8月25日，除伊犁、乌鲁木齐、昌吉、巴州外，其余地州均无新增阳性感染者。