西藏四市实现社会面清零 海南有序恢复社会面活动

中国国家卫健委26日通报，25日中国内地新增确诊病例312例，其中境外输入50例，本土262例。新增无症状感染者1316例，其中境外输入77例，本土1239例。无新增死亡病例。

截至25日24时，中国内地现有确诊7648例，累计死亡5226例，累计报告确诊病例241348例。境外输入现有确诊621例，累计确诊22203例，无死亡病例。

西藏本轮感染者超8000例 四市实现社会面清零

25日中国内地新增本土感染者1501例(确诊+无症状者)，连续5天下降，但波及范围进一步扩大，涉及27个省份。其中本土确诊262例，来自14个省份：海南111例，西藏83例，四川27例，陕西15例，另10个省份各有个位数新增。

当日新增本土无症状感染者1239例，分布在25个省份。其中4个省份超百例：西藏444例，海南285例，新疆133例，青海103例；4个省份新增20例或以上：河南67例，陕西51例，四川39例，江西20例，另17个省份各有20例以下的新增。

西藏25日新增本土感染者503例(已减去24例无症状感染者转确诊)，日增感染者连续13天超过500例，但较前一日(558例)有所下降。截至25日24时，西藏本轮疫情累计报告本土感染者超8000例。

西藏自治区26日通报，25日新增感染者中，社会面筛出120例，较前一日(社会面筛出150例)降幅明显。截至25日24时，西藏现有高风险区551个、中风险区283个，目前51110人在接受集中隔离观察。

据介绍，26日0时至14时，西藏再增本土确诊4例、无症状感染者107例，主要来自拉萨、日喀则和山南等地。截至26日16时，林芝、昌都、那曲、山南4市已实现社会面清零目标。

海南有序恢复社会面活动 乌鲁木齐疫情仍有社区传播风险

海南省25日新增本土感染者357例(已减去无症状者转确诊39例)，其中三亚市307例。8月1日-25日，海南累计报告本土感染者19720例，其中三亚市14891例。

海南省26日通报，三亚市日增感染人数持续下降，全省报告新增感染者的市县也进一步减少，疫情形势持续向好。为做好各市县高质量社会面清零后转入常态化疫情防控工作，海南省印发通知，要求各市县始终保持常态化疫情防控指挥体系处于激活状态，精准做好风险人员排查管控工作，加强监测预警和常态化核酸检测，有序恢复社会面活动。

新疆25日新增本土确诊2例、无症状感染者133例，日增本土感染者连续5天下降，且自8月10日以来首次低于150例。

新疆维吾尔自治区25日晚通报，该区疫情向好态势持续巩固。但昌吉州昌吉市、吉木萨尔县出现多点散发病例，防控形势相对复杂。此外，近几天乌鲁木齐市个别低风险小区检出阳性感染者，甚至出现社区工作者、志愿者和保供人员感染的情况，说明社区可能存在隐匿传染源，疫情还存在反复性和不确定性，仍有社区传播扩散风险。

四川成都发生新的聚集性疫情 杭州再现外省输入疫情

四川省25日新增本土确诊27例(其中10例为无症状感染者转确诊)、无症状感染者39例，涉及成都、南充、自贡、泸州等多地，其中大部分感染者为从省外返回人员。

成都市26日通报，该市锦江区25日出现一起新的聚集性疫情，截至26日12时，该起疫情已报告本土确诊17例、无症状感染者1例，均与一健身房游泳池有关，目前该起疫情的流调溯源工作仍在进展中。

成都市卫健委表示，8月以来，全国疫情处于高位，成都作为重要交通枢纽，人员来往频繁，疫情防控压力加大。全市正加强对从国内涉疫重点地区来返人员的排查，8月12日以来已累计排查40余万人次。

浙江省杭州市卫健委26日介绍称，该市25日凌晨接外省协查通报，一名阳性人员在杭州有活动轨迹。接报后杭州市第一时间开展流调排查，至26日14时共发现无症状感染者8例，均为25日外省通报阳性人员的密接者。

据介绍，外省通报阳性人员为8月22日到达杭州的货车司机，24日驶离杭州。综合研判显示，本次疫情传染性强、传播快、隐匿性强，防控压力大，但疫情来源明确、传播链清晰，在风险人员及时管控的情况下，疫情整体可控。

福州泉州疫情得到有效控制 河北石家庄新增10例本土感染者

福州市卫健委26日介绍称，福建省25日新增3例本土无症状感染者均在福州。8月24日至26日8时，福州市已累计报告14例本土无症状感染者。本次疫情连江县通报的首例感染者系外省病例的密接者，病毒株为奥密克戎变异株BA.2.76进化分支。

另据福建省泉州市通报，8月17日以来，该市累计报告本土确诊18例、无症状感染者8例，均在晋江。8月20日-25日，该市已连续6天社会面零新增，24日起已无新增病例。晋江本次疫情得到快速有效控制，三天实现社会面清零，目前全市疫情防控态势良好、总体可控。

河北省25日新增本土无症状感染者12例，其中石家庄市10例、邢台市2例。

石家庄市26日通报，该市25日晨在常规家庭每周一户一人一检中，发现6例无症状感染者，随即启动重点地区核酸筛查，发现10例初筛阳性人员，其中4例已确诊为无症状感染者，另6例待确诊，5管混管初筛阳性正在复核中。

据介绍，石家庄市已组织100支流调队伍，逐条分析病例活动轨迹。目前共排查确定相关密接人员逾600人，均已落实隔离管控。同时，向外地推送协查函3份，严防风险外溢。(完)