西藏四个地级市实现社会面清零

新华社拉萨8月26日电（记者范帆、李键）8月26日，西藏自治区昌都市、林芝市、山南市、那曲市实现社会面清零目标。

据悉，昌都市经过连续多轮全域全员核酸检测，社会面传播风险得到有效控制，阳性感染者均来自隔离管控人员和管控范围，社会面均无新增确诊病例和无症状感染者，疫情防控工作取得阶段性成果，实现社会面清零目标。

林芝市8月23日到26日实施了“社会面三日清零行动”，已连续3日社会面无新增阳性感染者，经专家研判，林芝市社会面传播链基本阻断，实现了社会面清零目标，林芝市将有序恢复正常社会生产生活秩序。

山南市经过四轮全员核酸检测，市域范围内社会面已筛查对象核酸检测结果均为阴性，8月23日0时至8月25日24时，连续3天未发生社会面新增感染病例，现有阳性病例均在集中隔离点和中高风险管控区发现，经专家组综合分析研判论证，山南市实现社会面清零。

那曲市截至8月26日，经多轮全员核酸筛查，社会面无新增阳性患者，经专家研判，社会面传播链基本阻断，实现了社会面清零目标，将有序恢复生产生活秩序。

当前西藏疫情防控正处于关键阶段，自治区将以社区、基层为重点，广泛调集力量，着力强化社会面管理，鼓励和引导群众积极参与疫情防控工作，扎实解决社区居民、基层群众的困难和问题。