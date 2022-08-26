2022食品工业减盐实践研讨会在京召开

目前，中国人的盐摄入量普遍超标，《2020年中国居民营养与慢性病状况报告》显示，中国成年居民平均每天烹调盐摄入量为9.3克，远远超过了推荐量5克的标准。高盐能增加高血压的发病风险，可增加脑卒中、胃癌、全因死亡的发病风险。

为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《国民营养计划（2017-2030年）》提出的“2030年全国人均每日食盐摄入量降低20%”的目标，深入推进《中国食品工业减盐指南》阶段目标落地，8月25日，由中国营养学会主办、中营惠营养健康研究院承办、安琪酵母股份有限公司支持的2022年《中国食品工业减盐指南》实践研讨会在京召开。食品工业减盐实践研讨会自2018举办以来，已成了中国营养学会连续性专题重要会议。食品工业是实现减盐目标的基石力量，2022食品工业减盐实践研讨会立足我国国情和维护人民健康的迫切需要，从产业发展现状和创新发展需求出发，共同交流探讨减盐的科学技术和实践，推进食品企业积极行动。

会议现场

中国营养学会副理事长杨晓光强调了减盐工作的重要意义，重点回顾了中国营养学会在推进减盐方面开展的指南/标准制修订、政策推动、公众科普教育、科学研究、产业互动、技术集成创新案例宣传等方面的系统工作和阶段成效，并指出食品工业是我国工业体系中支柱产业，关系减盐工作的进程和成效。

中国营养学会杨晓光副理事长致辞

中国营养学会秘书长韩军花主持会议

国家卫健委食品安全标准与监测评估司食品营养处处长徐娇表示，减少食盐摄入是预防高血压最具成本效益的公共卫生策略。健康中国2030规划纲要，国民营养计划，均明确到2030年全国人均每日食盐摄入量降低20%，2019年国务院办公室印发实施健康中国意见，位列第二的合理膳食行动明确要求：鼓励全社会参与减盐、减油、减糖，研究完善盐、油、糖包装标准，推进食品营养健康标准。食品工业是实现减盐目标的重要途径和载体，希望本次研讨会从产业创新以及发展需求出发，推进食品企业主动设立减盐目标并积极行动起来，以人民群众健康需求为导向，促进产业高质量发展，为践行健康中国建设作出应有贡献。

安琪酵母股份有限公司副总经理王悉山表示，安琪酵母股份有限公司将继续在中国营养学会的支持指导下，进一步发挥安琪抽提物减盐的优势，继续响应国家的倡导，为食品调味品行业提供减盐不减味的解决方案，与各兄弟企业、高校、科研院所、行业协会一起，共同推进食品工业减盐行动，争取早日实现中国食品工业减盐指南提出的加工食品降低20%食盐的目标，助力食品风味健康双导向。

安琪酵母股份有限公司副总经理王悉山致辞

随后，北京大学临床研究所教授武阳丰作了题为《低钠盐对中国心血管病防控的意义和卫生经济学分析》的报告。国家卫健委食品安全标准与监测评估司处长徐娇报告了《减盐政策与推广策略》，中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强做了题为《中国居民油盐糖摄入与新版膳食指南》的报告；北京协和医院医生郑西希从临床角度分享了《减盐的健康效应》。

中国疾控中心营养与健康所研究员王竹介绍了《基于GB 28050预包装食品该如何减盐》。成都大学教授王卫带来了报告《肉类制品中的减盐：技术进展及未来展望》。浙江工商大学副教授王鑫淼作了《从食品口腔加工的角度谈多模态减盐策略》报告。上海交通大学教授方亚鹏带来了报告《基于食品胶体的减盐技术研究》。北京工商大学教授宋焕禄介绍了《酵母提取物中的咸味肽及其与咸味受体作用机制》。

因为加工工艺、口感、食品保质期等诸多现实因素，食品中减盐面临诸多技术挑战，调味料、加工肉制品、方便面等品类对减盐技术和方案需求迫切。实现低盐与食品美味平衡成为食品企业减盐中关注的焦点和共同的目标。会上，来自安琪酵母、奇华顿、烟台欣和、涪陵榨菜等企业代表分享了企业在减盐技术创新以及相应技术应用的成效：比如酵母抽提物能在低盐情况下，保持食品原有风味不减弱，同时用于低钠盐中能掩盖钾盐、镁盐的金属味或苦味。

来自营养和食品领域的专家学者以及安琪酵母等60余家食品企业代表、媒体代表等参加了此次实践研讨会。