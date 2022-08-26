美国正在重蹈抗疫失败的覆辙（钟声）

美国抗疫一再失利，凸显其社会治理严重失灵的现实。美国一些政客常把“人权”挂在嘴边，却坐视本国民众因疫情付出生命和健康代价，足见美式人权的虚伪

“为什么我们没有吸取教训？”面对不断蔓延的猴痘疫情，美国媒体近来不断发出这样的质问。美国疾控中心公布的最新数据显示，截至8月24日，美国已累计报告16603例人感染猴痘病例，病例数居全球之首。确诊病例数快速增加，应对措施迟缓，这让不少公共卫生专家担心，美国正在重蹈抗击新冠肺炎疫情失败的覆辙。

猴痘病毒并非新型病毒，已有成熟的检测手段和疫苗。即便如此，从5月18日美国本土报告今年首例猴痘确诊病例，到8月4日美国卫生与公众服务部宣布猴痘疫情为公共卫生紧急事件，美国政府一再错失疫情防控最佳时机。美国媒体梳理了政府应对猴痘疫情不力的表现，包括检测能力不足、疫苗分发低效、感染者就诊面临重重困难、政府欠缺与民众的沟通等，无一不暴露出美国医疗卫生体系的漏洞和短板。《波士顿环球报》网站刊文指出，美国对猴痘疫情的应对，几乎重复着2020年应对新冠肺炎疫情时的每一个错误。美国食品药品监督管理局前局长斯科特·戈特利布认为，美国政府反应迟钝，很可能使猴痘疫情成为美国又一个公共卫生政策的失败案例。

美国抗疫一再失利，凸显其社会治理严重失灵的现实。美国政治日益极化，两党政客常常为了一己私利，把抗疫作为政治斗争工具。应对新冠肺炎疫情期间，由于美国联邦、州和地方三级政府被不同党派控制，相互攻讦与推诿成为常态，甚至出现联邦与州政府出台的抗疫政策相互矛盾、不同州之间抢夺抗疫物资等状况。如今，这些乱象再次上演。据美国媒体透露，白宫7月份告知国会，政府应对猴痘疫情可能需要70亿美元资金，但由于两党立场相距甚远，国会何时批准该项支出尚不得而知，更不用说建立有效的流行病防范系统了。《华盛顿邮报》指出：“美国似乎陷入了恐慌和忽视的模式，经常在病毒失控后宣布紧急情况，而不是提前应对。”

生命权是基本的人权。无论是新冠肺炎疫情导致美国超过100万人死亡，2300万人遭受“新冠后遗症”的折磨，还是猴痘疫情给民众带来的痛苦，都是美国防疫政策失败的后果，都是对美国民众人权的侵犯。美国拥有世界上最先进的医疗手段，却没有用来有效保护美国人权。一名美国医生近日在《英国医学杂志》刊文指出，美国医疗机构漠视猴痘患者的需求，致使公众最基本的检测、治疗和疫苗需求都无法满足。美国一些政客常把“人权”挂在嘴边，却坐视本国民众因疫情付出生命和健康代价，足见美式人权的虚伪。

猴痘确诊病例的分布，再现美国系统性种族不平等的顽疾。美国疾控中心公布的样本数据显示，在全美报告的猴痘确诊病例中，拉美裔占33%，非洲裔占28%。美国媒体则认为，美国疾控中心的样本数据完全低估了猴痘疫情对美国少数族裔的影响。例如，在佐治亚州，非洲裔只占该州总人口的1/3，猴痘患者占比却高达82%；在北卡罗来纳州，非洲裔只占该州总人口的1/5，猴痘患者占比却超过70%。少数族裔在猴痘疫情中最受伤，再次印证了美国抗疫失败与系统性种族歧视存在直接联系。

从新冠肺炎疫情到猴痘疫情，美国抗疫失败的教训是沉痛的。面对民众的痛苦，美国政客应该少些“民主”“人权”的空谈谬论，多些保护本国民众免遭疫情伤害的切实行动。无论花言巧语欲盖弥彰，还是编织谎言抹黑他国，都是徒劳无益之举，既无法治愈美式民主失灵的痼疾，也无法掩盖美式人权虚伪的事实。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 03 版）