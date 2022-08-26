公安机关共侦破药品犯罪案件1500余起

本报北京8月25日电 （记者张天培）记者从公安部获悉：今年以来，全国公安机关紧密结合夏季治安打击整治“百日行动”，深入推进“昆仑2022”专项行动，上半年共侦破药品犯罪案件1500余起，捣毁黑工厂、黑窝点920余处，打掉犯罪团伙380余个，涉案总价值47.8亿元。

各地公安机关深入研判制售假药劣药犯罪规律特点，因地制宜开展集中打击整治。公安部挂牌督办重大案件30起，与最高检、国家药监局联合挂牌督办案件10起；江苏、浙江、安徽等地公安机关侦破“5·20”非法制售假冒肉毒毒素案、邵某某等人制售添加化学药成分止咳平喘、消炎止疼类假药案等10起大要案件；山东、河南、四川等地公安机关侦破“2·25”制售添加化学药成分假中药案、张某等人利用假药诈骗中老年患者案等大要案件。

为切实形成打击整治合力，公安机关持续加强警种联动、区域协作和部门配合。北京、上海、福建等地公安机关多警种联动作战，有效提升破案攻坚能力；山西、辽宁、吉林等地公安机关加强与有关部门沟通协作，进一步完善行刑衔接工作机制；上海、山东公安机关加强与国际刑警组织协作对接，有力推动跨国跨境案件侦办。

《 人民日报 》（ 2022年08月26日 10 版）