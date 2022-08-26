“曼巴小马”驰骋泽库草原（健康故事汇·最美医生）

马文义（右一）在门诊为患者进行诊疗。

在马文义和全院干部职工的共同努力下，泽库县人民医院于2015年7月顺利通过“二级甲等”医院的评审验收，医院突出重点特色学科建设，进一步满足了当地群众的就医需求。

图为马文义（右一着绿色手术服者）和同事在为患者做手术。

近日，中共中央宣传部、国家卫健委向全社会公开发布2022年“最美医生”先进事迹。丁仁彧、马文义、许润三、孙宁、张静、周行涛、胡敏华、高琪、管向东、潘凤等10名个人和抗击新冠肺炎疫情国家流调专家队光荣入选。

每一次出诊，每一台手术，每一次逆行出征……他们都矢志不渝维护人民健康，生动展现了中国共产党领导卫生健康事业的奋斗历程和光辉成就，深刻诠释了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。“最美医生”是中国近1400万医疗卫生工作者的优秀代表，也是全心全意守护人民群众健康的平凡英雄。本版今起开设《健康故事汇·最美医生》栏目，带您走近这些“最美医生”。

泽库县，隶属青海省黄南藏族自治州，平均海拔在3700米以上。在这片离天很近的高地草原，有一位深受牧民喜爱、信任的医生。27年来，他尽心竭力为群众祛病疗伤、排忧解难，被当地人亲切地称为“曼巴小马”（“曼巴”为藏语，即医生）。他就是泽库县人民医院院长、主任医师马文义。

“我的心早已扎根在这片草原”

1995年，从黄南藏族自治州卫校毕业的马文义被分配到泽库县。泽库县居民以藏族为主，马文义此前从未接触过藏语，初来乍到，他要过的第一个难关就是语言。

“刚到草原那会儿，因为语言不通，我给藏族患者看病时总得请别人帮忙翻译。”马文义说，为了掌握患者的第一手信息、提高诊疗准确度，他缠着藏族同事教他学习藏语，还积极参加县里的藏语培训班。经过努力，一年后，马文义就基本摆脱翻译，能直接和患者交流了。“说藏语不仅方便与患者和家属沟通，而且能拉近和群众的距离。现在我下乡巡诊时，还能用藏语为藏族群众讲解医疗惠民措施和医疗保健常识。”他说。

泽库县地处偏远，过去医疗卫生条件比较落后，医务人员紧缺，科室划分做不到像大医院那样细致精准，而现实中患者的救治需求复杂多样。“有时会遇到需要紧急救助的患者，比如急诊孕产妇、骨科外伤患者、脑外伤患者等，有的患者情况比较严重，来不及转运到上级医院，这就要求我们必须掌握相关的医疗技术。”马文义说。他本是一名普通外科医生，为了满足群众的现实就医需求，自学了妇科、儿科、骨科等各科核心基础知识，努力做好应急救治准备。通过不断钻研和长期的实践锻炼，马文义逐渐成长为一名精通内、外、妇、儿、骨科等常见病的全科医生。

在基层从医，常常没有严格的上下班时间，一切都要适应群众的看病需求。很多时候，马文义和同事们都是门诊、手术齐上阵，做完手术接着看门诊。多年来，马文义已经习惯了被牧民“围”在办公室，“拦”在下班回家的路上，也习惯了24小时开机……

2013年，64岁的尕洛卓玛因急性化脓性胆囊炎合并胆囊结石入院，情况危急。刚做完当天第3台手术的马文义见状，二话不说又走进手术室。经过约3小时手术，卓玛转危为安。此时已是半夜，这一天马文义忙得没吃一顿饭。“那天我接连做了4台手术，虽然十分疲惫，但看到患者恢复健康，我觉得万分值得。”他回忆说。

凭借不懈的努力和对事业的热爱，马文义获得在西宁的医学院和三甲医院学习进修的机会。2002年，他从青海医学院（现更名为青海大学医学院）毕业。这时，马文义有了新的选择机会：基层条件艰苦，要不要到医疗技术和生活环境更好的省城工作？他的答案是，继续扎根基层。

工作27年来，马文义前后有4次调离泽库的机会，甚至有2次组织上已经下了调令，但每一次，他都放弃了机会。“当时县里的医疗人才不多，这里的群众需要我，我也热爱这片草原上的群众，多年来我们建立了深厚的感情。”马文义说，他的心早已扎根在这片草原。

“他太忙了！”马文义的妻子李巧红也是一名医务工作者，丈夫工作忙碌，对家人陪伴相对较少，李巧红非常理解和支持他的工作，这是一份神圣的职业，那里的牧民需要他，他也离不开那些牧民。

“‘曼巴小马’像叫家人一样亲切”

在泽库，“曼巴小马”这个称呼几乎家喻户晓。来县医院看病的牧民不少会先打听“曼巴小马”在不在，许多牧民的手机里存着“曼巴小马”的电话号码。

2016年4月的一个周六，马文义在回家途中接到群众打来的求助电话。“电话那头的语气很平和，听起来也不急迫，说家里的姑娘从早晨开始一直不说话，精神很差，在诊所打了针，效果也不好，想让我过去看看。”马文义说，听患者家属的描述，像是一般疾病，但如果不去看看，心里总是不安，于是立刻掉头返回。见到患者后，检查发现患者的血压已经无法测到，综合检查发现，患者的腹腔脏器破裂出血，发生失血性休克，需要紧急采取措施。

“我们一边向家属了解患者的基本情况，一边为患者建立深静脉通道，输血、补液。手术时打开腹腔后，患者满肚子都是血，我们用最快的速度找到出血点，把血止住，把病灶去除。”马文义介绍，患者是由于宫外孕引发的大出血，由于失血性休克情况比较严重，加之患者心跳呼吸状况都不好，手术期间险象环生。经过争分夺秒的抢救，患者的生命体征终于平稳下来。

“这位患者非常年轻，她脱离危险后，她的母亲哭着抓着我的手说感谢。我当时非常感慨，作为一个医生，责任感有多重要？如果当时我一念之差没有赶回去，这位患者可能会失去生命，我一辈子都会感到愧疚。”在马文义看来，因为健康所系、生命相托，医生肩上的责任重大，“不能也不敢有丝毫大意啊”。

从医多年，经马文义治愈的患者不计其数。在他的办公室，墙上挂满了患者送的感谢锦旗，墙角的衣架上挂满了牧民献上的哈达。他说：“这不是为了炫耀，而是体现对患者的尊重。看到自己献上的哈达和锦旗在这里，牧民们就会觉得‘曼巴’已经接受了他们的感激和敬意。”

凭借医者仁心和不断钻研，马文义和同事们完成了很多过去“想都不敢想”的事，如腹腔镜下胆囊切除加胆总管探查术等，填补了当地医疗技术空白，也得到了当地百姓的认可。“不管得了什么病，只要交到你手里，我就很放心。”一位76岁的患者这样对他说，这份信任让马文义铭记于心。

2018年的一天，独自一人在山上的马文义突然遭遇暴雪，在山里迷路。恰巧遇到一户牧民，“他们认出了我，赶紧用炉子生火，端出馍馍，拿出家里最新、最好的衣服给我穿，还用摩托车送我回县城。”这件事马文义至今记忆犹新。

“我特别喜欢牧民管我叫‘曼巴小马’，这让我感觉很亲切，感觉像叫家人一样。”马文义说，他给藏族患者做手术时，他们常常会向自己献上哈达表示谢意，“每当这时候，我都满心感动。”

“做一名医生，挺好；做一名牧区医生，更好”

27年来，马文义带领团队攻克多项技术难关，建立高危产妇中心和胸痛中心，填补了泽库县医疗卫生技术多项空白，带领医院成功创建二甲医院……与此同时，在党和国家的大力扶持下，藏区的医疗条件发生了翻天覆地的变化。

如今的泽库县人民医院，无论是硬件水平、医疗技术，还是科室设置、信息化改造等方面都得到了大幅改进，许多以前做不了的检查现在能做了，医院基础设施建设实现了质的飞跃。

马文义介绍，2013年前，泽库县人民医院的业务用房面积是3700平方米，2018年搬迁新址后增加到1万多平方米，现在医院正在修建急救中心、医用综合楼等建设，面积将扩大至2万多平方米。

留住人才、培养人才也是马文义极为重视的方面。“高原牧区人才不好留，我们通过加强人才培养，给他们发展的空间和平台，培养了一支带不走的强有力团队。”马文义说，通过把相关人员送出去、把相关老师请进来，泽库县人民医院形成了长期的人才培养方式。

几年前，泽库县人民医院手术量较少，二级手术一年100多台，难度高一些的三级四级手术不多。近年通过人才队伍培养，去年三四级手术已占到总手术量的34%，在青南牧区排名第一。与此同时，能独立在腹腔镜下完成的三四级手术量大幅提高。

医疗水平提高直接惠及了当地百姓。“我们县医院现在能做到一般常见病在县域内治疗，给患者减轻额外负担。在县域医共体建设的基础上，把县域内资源下沉到乡村，实现全县域医疗资源共享，实现了医共体全覆盖。”在马文义看来，县人民医院承担了承上启下的重要作用。

以前，很多急症、危重症患者在转运时，由于路途遥远而得不到及时救治。因此，多年来医院在急救、高危孕产妇中心建设等方面做了大量工作。“现在很多危重患者在本地就可得到救治。”马文义清楚地记得，医院曾接诊一名因外伤导致腹腔多发性脏器破裂、失血性休克的患者。患者生命垂危之际，医院以最短时间建立中心通道，成功做了手术。

获评“最美医生”后，马文义感觉既幸运又幸福。“其实，基层一线优秀的医生有很多，我会更加努力，为老百姓好好做点事，不忘救死扶伤的初心。”他说，“每当看到患者康复后脸上灿烂的笑容，我的内心就会升起一种欣慰与自豪。做一名医生，挺好！做一名牧区医生，更好！”

未来，“曼巴小马”马文义将与日益壮大的团队一起，继续守护这片草原儿女的生命健康。

本文配图均由受访者提供