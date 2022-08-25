“一锤定音”迅速确定病原…… 国家卫健委讲述疫情防控背后的科技创新故事

人民网北京8月25日电 （记者孙红丽）8月25日上午，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康科技创新与医学教育工作进展成效。会上，国家卫生健康委科教司监察专员刘登峰表示，到目前为止，疫苗的产出量也好、品种也好，我国都是遥遥领先。9款疫苗获得国家药监批准附条件上市或紧急使用，有3款列入世卫的紧急集采。在这个过程中，背后的故事就是科技的力量。

科学技术是第一生产力，在重大疫情防控工作中亦不例外。刘登峰介绍，在新冠疫情发生后，“一锤定音”迅速确定病原。“我们依托前期积累的优势平台、优势团队、科研能力，一周便确定了新冠病毒，分离出毒株，拼接出了序列，向世界分享，得到世卫组织‘用创纪录短的时间甄别出病原体’的高度评价。”

另外，快速研发出系列诊断产品。刘登峰表示，在疫情暴发两周内，就快速研发了高敏感性和特异性的新冠病毒核酸检测技术，为早期诊断、阳性感染者筛选都发挥了至关重要的作用。

在疫苗研发领域，设计了五条技术路线，组织了优势团队进行科技攻关，为后续的新冠疫苗几十亿的产量打下了坚实基础。刘登峰指出，在这个过程中，还首创了全球首个高生物安全风险疫苗生产车间技术标准，实现数以亿计的新冠疫苗安全量产，这都依托于科技重大专项的积累。

“在药物研发方面，我们也不落伍。”刘登峰说，从一开始就组织了药物研发攻关的相关工作，对药物的临床前研究、抗体的筛选、临床试验通道打通和审批快速便捷方面都做了大量工作。基于我国重大专项积累的药物筛选、疫苗研发、临床评价的平台和团队，很快推动了中和抗体、化药和中药等成功上市。