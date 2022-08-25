凝聚社会力量参与 倡导科学健身理念

8月22日，“全民健身公益广告传播研讨会暨人民爱健身科学健身指导服务平台年度总结会”在人民网举办。会议由人民健康主办，中国国家铁路集团有限公司宣传部、中国石油体育协会、中国企业体育协会、北京公交集团、北京巴士传媒股份有限公司广告分公司、北京世纪华侨城实业有限公司欢乐谷分公司、山东乐体体育产业有限公司、广州瘦吧科技有限公司提供支持。

会议现场

会议内容包括“全民健身公益广告”传播研讨会 、“人民爱健身”科学指导服务平台年度工作汇报、全民健身线上运动会之“人民爱健身 云端健康跑”活动启动等。

在第14个“全民健身日”前夕，由国家体育总局群众体育司出品、由人民网监制、人民健康“人民爱健身”平台策划制作的“全民健身动起来系列公益广告”正式发布，并在社会上广泛推广，取得良好的社会反响。

会上，国家体育总局群众体育司副司长高元义首先向公益广告的制作方和协助发布推广的单位表示感谢。在听取“人民爱健身”平台工作汇报后，高元义充分肯定了“人民爱健身”平台的工作。他说：“人民健康充分发挥了其在媒体、医疗健康专业的资源，打造了体卫融合的新型科普平台。”

在公益广告传播座谈环节，作为公益广告支持单位代表，国家体育总局冬季运动管理中心大众冰雪部部长罗军表示：“感谢人民网对冰雪项目的支持，很高兴冰雪项目运动员参与到全民健身公益广告的拍摄中。巩固和扩大‘带动三亿人参与冰雪运动’成果需要社会各方面的参与和支持。”

国家体育总局体育彩票管理中心公共关系处处长杨旸介绍说：“全民健身系列公益广告已在体彩中心的实体店播放。在服务全民健身方面，体彩中心将持续利用自己独特的资源开展工作。”

中国国家铁路集团有限公司宣传部文化处处长陈亮发言时说：“全国铁路车站和高铁列车的视频终端，直接面向广大旅客，是重要的宣传阵地，参与全民健身公益视频的传播推广，助力健康中国建设，很有意义。”

“中国石油对于职工健身工作十分重视。此次，在中石油北京销售公司加油站播放全民健身公益视频，得到系统一致好评，希望将来组织更多全民健身职工活动。”会上，中国石油体育协会秘书长徐志辉介绍。

北京公交集团北京巴士传媒股份有限公司广告分公司副总经理李涛表示：“北京公交集团作为国有企业，承担重要的社会责任。此次协助推广健身公益视频，很高兴为助力全民健身事业出力。”

北京世纪华侨城实业有限公司欢乐谷分公司市场拓展室经理林宇星表示，欢乐谷公园作为全民健身公益广告的传播载体，充分发挥自身的优势以及差异化特点，利用园区以及剧院内20余块LED大屏幕对本次活动的视频以及海报进行高效传播。他期待更多的全民健身活动落地欢乐谷公园。

中国企业联合会健康中国企业行动协调推进办公室秘书长周敬和中国体育协会副秘书长田超先后表示，愿与人民健康一同策划更多与职工健康相关的活动，推动全民健身行动走进企业。

“吃动平衡科学减脂21天养成计划”活动合作方代表、广州瘦吧科技有限公司创始人黄祥泓以视频的方式参会。他表示：“瘦吧科技作为大健康企业，很荣幸有机会承担‘倡导科学健身，社会聚力参与’的社会责任。”

山东乐体体育产业有限公司董事长谭旭作为“人民爱健身 云端健康跑”活动合作方单位代表参加了活动启动环节。

会上，国家体育总局群众体育司综合协调处和赛事活动处相关负责同志介绍了第14个“全民健身日”期间全国全民健身活动开展情况，并肯定了“人民爱健身”平台在倡导科学健身理念、凝聚社会力量参与方面所做的工作。