上海无新增本土确诊病例 新增本土无症状感染者6例

据上海卫健委官方微信消息，2022年8月24日0—24时，上海无新增本土新冠肺炎确诊病例，新增本土无症状感染者6例，其中5例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例3例和无症状感染者3例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年8月24日0—24时，无新增本土新冠肺炎确诊病例。治愈出院2例。

本土无症状感染者情况

2022年8月24日0—24时，新增本土无症状感染者6例。

无症状感染者1，系外省返沪人员，居住于浦东新区，在常态化核酸检测时发现结果异常，即被隔离管控。经市、区疾控中心复核结果为阳性，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。(8月24日已通报)。

无症状感染者2—无症状感染者5，居住于浦东新区，为无症状感染者1的家属及其同住密接。无症状感染者6，居住于闵行区，为外省返沪阳性感染者的密接。5人均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经市、区疾控中心复核结果为阳性，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年8月24日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告3例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院9例，其中来自美国2例，来自新加坡2例，来自日本1例，来自德国1例，来自法国1例，来自英国1例，来自埃塞俄比亚1例。

病例1为中国籍，在加拿大生活，自加拿大出发，于2022年8月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为美国籍，在哥斯达黎加生活，自哥斯达黎加出发，经美国转机，于2022年8月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为美国籍，在美国探亲，自美国出发，经法国转机，于2022年8月23日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

3例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者48人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年8月24日0—24时，新增境外输入性无症状感染者3例。

无症状感染者1、无症状感染者2均为中国籍，无症状感染者1在加拿大留学，无症状感染者2在加拿大探亲，无症状感染者1、无症状感染者2自加拿大出发，乘坐同一航班，于2022年8月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在法国探亲，自法国出发，于2022年8月22日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

3例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者84人，均已落实集中隔离观察。

2022年8月24日0—24时，解除医学观察无症状感染者6例，其中本土无症状感染者2例，境外输入性无症状感染者4例。

2022年7月3日0时至2022年8月24日24时，累计本土确诊160例，治愈出院180例，在院治疗4例，死亡0例；无症状感染者698例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年8月24日24时，累计境外输入性确诊病例5105例，出院5017例，在院治疗88例。现有待排查的疑似病例0例。