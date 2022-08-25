一大早，上海—苏丹制药有限公司质量部经理巴希尔·哈米德·哈伦早早来到办公室，换上白大褂，一头扎进实验室里，开始了一天忙碌的工作。“就是在这里，我们实现了苏丹抗疟药品的自给自足。”看着仪器上闪动的数字，巴希尔笑着说。

成立于1998年的上海—苏丹制药有限公司位于苏丹重要工业区北喀土穆区，由上海医药公司与苏丹国家药品供应基金共同投资建立。上海—苏丹制药有限公司首任董事长巴比克回忆说：“当时，很多药厂在连年不断的战火中被摧毁，民众常用的240余种基本药品中，本土药厂仅能供应需求总量的约10%，几百万民众的身体健康受到威胁。在这样的艰难时刻，中国朋友和我们一起，用实际行动挽救了很多患者的生命。”

上海—苏丹制药公司建成后的首要任务，就是实现急需的抗疟药物的本地化生产。苏丹人口不足4000万，每年受疟疾之苦的人有几十万。生产抗疟药物，就是要解决苏丹民众的迫切需求。如今，公司的抗疟药物完全实现本土化生产，产品已更新至第四代。记者在生产车间看到，200多名苏丹工人正忙碌在自动流水线上，分拣原料、称重、加工、包装药品、装上冷链车……工作在有条不紊地进行。销售员哈菲兹·沙里夫拿着最新的抗疟药品向记者展示说：“以前，我们的药品产量只能供应首都喀土穆和周边地区。现在，市场越来越认可我们的产品，我们的药品已经覆盖苏丹16个州，被4000多家医疗机构选用，企业的影响力也越来越大。”

据介绍，20多年来，中苏两国不断加大合作研发力度，除抗疟药品外，还研发了治疗糖尿病、消化道疾病，以及抗感染的大量本地化新药。上海—苏丹制药有限公司总经理刘洪波指着车间外一排崭新的厂房介绍：“最近，我们新的抗生素生产车间也要投入使用，新产品将进一步提升药品本地化比例，为苏丹民众提供更安全、更有效、更优质的产品。我们会尽己所能服务苏丹患者，也希望能以苏丹为基础，发展成为非洲地区有影响力的制药企业。”

苏丹国家药品供应基金总经理巴德拉丁认为，中国医药企业与苏丹合作，帮助苏丹实现了基础药物的本地化生产，还为苏丹培养出大批医药领域人才，助力苏丹制药整体水平的提升。据介绍，上海—苏丹制药有限公司每年为逾300位当地员工提供学习深造机会，多年来培养了一大批专业人才。“我就是一个很好的例子。”巴希尔告诉记者，在公司支持下，他在2010年到2018年间取得了化学工程专业硕士、博士学位，还得到了赴中国培训的机会。“在中国，我了解到先进的医药技术，开拓了眼界。希望未来我们能生产更多更好的药品，守护苏丹民众的健康。”巴希尔说。

（本报喀土穆电）

《 人民日报 》（ 2022年08月25日 03 版）