国务院督查组分赴19个省（区、市）和新疆生产建设兵团开展实地督查

新华社北京8月23日电 为深入贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，推动中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的各项任务以及稳经济一揽子政策措施落到实处，保持经济运行在合理区间，国务院决定开展第九次大督查。按照统一安排，19个国务院督查组分赴山西省、内蒙古自治区、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、新疆维吾尔自治区等19个省（区、市）和新疆生产建设兵团开展实地督查工作。

国务院督查组将围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，聚焦稳增长、稳市场主体、稳就业保民生、保产业链供应链稳定、深化“放管服”改革优化营商环境开展督查，同时对2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改、保障粮食和能源安全、一些地方“三公”经费不减反增、全面推进乡村振兴、落实第九版防控方案措施防止层层加码等情况进行核查，推动解决政策措施落实的堵点痛点。

实地督查中，国务院督查组将严格落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，坚持带着线索去、跟着问题走、盯着问题改，坚持把三分之二以上的督查人员、三分之二以上的时间精力用于线索核查、暗访督查，坚持督帮一体，着力实现督查提质增效与减轻基层负担并举，以实际行动回应人民群众和市场主体关切。