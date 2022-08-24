从“人找货”到“货找人”

近日，中国网络社会组织联合会、国家工业信息安全发展研究中心、中科院虚拟经济与数据科学研究中心共同发布《中国新电商发展报告2022》（以下简称《报告》）。《报告》显示，新电商应用场景日趋丰富，生产、流通、销售等各环节不断优化，“人、货、场”三个基本要素在各应用场景下的内涵不断延伸。

所谓“新电商”，是以用户为中心，对传统电商“人、货、场”进行链路重构而产生的电商新形态新模式。与传统电商相比，新电商的主要特征是从功能型消费向体验式消费转变，从以产品为中心到以用户为中心，从单一场景到多场景融合，其主要类型包括直播电商、社交电商、社区电商等。传统电商是“人找货”，新电商则变为“货找人”。

对外经济贸易大学信息学院副院长华迎认为，传统电商在展示产品信息的过程中，大多通过图文等形式，难以面面俱到地解答消费者的问题、让消费者快速做出购买决策。而直播电商模式通过主播讲解示范、回答消费者问题等直接互动的形式，让消费者产生亲临现场般的购物体验，这正是新电商体验式消费的优势所在。

非遗技艺焕发活力

“大家看我手里的木梳，它的制作技艺已经有几百年的历史了。”在有着“百工之乡”美誉的浙江省东阳市，“95后”非物质文化项目代表性传承人陈浩归通过电商直播，为消费者展示东阳木梳的制作过程，传播梳头按摩技巧，讲述他和团队从事非遗传承的创业故事。和东阳木梳一样，大量非遗技艺搭上了直播电商的快车，被更多人所了解，也让非遗技艺的相关产品飞入寻常百姓家。

《报告》提出，消费侧要塑造正确理念，引领合理消费；倡导消费者消费国货品牌，提升国货品牌实力；打造具有创新性、趣味性、个性化和多样化的国潮文化商品，推动消费者感受传统文化的魅力。

“直播电商用一种更直接的方式，能够全方位地展示我们的产品，同时与消费者实时互动。”陈浩归说，每年通过电商渠道销售的木梳有几万把，能占到总销量的五成左右。“我想把直播电商这个渠道充分利用起来，让濒临失传的技艺焕发出新的活力。”

华迎认为，在传统电商模式中，消费者只追求商品功能性的满足，但选择社交电商的用户更追求购物前后的社交体验。年轻消费群体不仅仅因为使用价值而购买商品，还会追求文化、信任、情感、价值观、社交、娱乐等多层面的体验。

平台要履行好“看门人”义务

专家认为，围绕消费端变革的社交电商、直播电商、社区电商等新形态新模式快速发展。同时，围绕产业端发展的产业新电商凭借各类数字化工具向智能化工具的转化，效率进一步提升，规模不断扩大。多种新电商模式相互融合发展，在赋能乡村振兴及外贸发展等方面起到了重要作用。

《报告》提到，中国信息技术突破创新、新型基础设施快速推进，为新电商发展提供了坚实产业支撑。相关部门加大政策支持力度，从产业指导、资源保障、示范推广等多个方面，为新电商发展营造良好政策环境。随着“放管服”改革深入推进，新业态新模式相关法律体系不断完善，监管服务进一步优化，更加规范的市场环境激发着新电商发展活力。

中国政法大学民商经济法学院副教授王雷认为，中国相关法律法规为电商产业的飞速发展发挥了制度激励和制度保障作用，有利于营造市场化、法治化和国际化的营商环境。“电商平台要履行好‘看门人’义务。”王雷说，在未来的实践中，要在立法和司法解释层面细化各类电商平台的法律义务边界，明确平台应承担的责任与义务，并进一步加大对消费者个人信息保护的力度。