“十四五”食品安全标准与监测评估规划发布

新华社北京8月23日电 （记者顾天成、李恒）国家卫生健康委近日发布《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》。规划对“十四五”时期我国食品安全标准、监测评估与国民营养工作的发展目标、保障措施等做出系统设计和具体部署。

规划提出，“十四五”期间，要以提升卫生健康系统基层食品安全风险防范能力为重点，发挥好食品安全标准与风险监测评估工作在“预防为主、风险管理、全程控制、社会共治”的食品安全治理体系中的基础性作用。规划还明确了“十四五”期间我国食品安全标准与监测15项重点工作任务。

为进一步完善我国食品安全标准体系，根据规划，国家卫生健康委将制定修订部分食品安全国家标准，包括修订食品中污染物限量、致病菌限量、食品相关产品等通用标准；制定、修订辐照食品加工卫生规范等。

国民营养健康，离不开合理膳食。规划还提出，建立中国居民的食物成分、人群营养健康、食品标签等相关数据库，动员全社会参与减盐、减油、减糖，促进平衡膳食。

国家卫生健康委食品安全标准与监测评估司有关负责人表示，下一步，将通过加强组织领导、保障经费投入、营造有利环境、加强效果评价评估等四方面措施，确保规划各项任务落实和目标实现。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 04 版）