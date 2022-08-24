海南以党建引领扎实推进疫情防控

本报三亚8月23日电 （记者赵鹏、孙海天）近5天来，海南全省新增报告感染者数持续下降，多个涉疫市县已实现社会面清零。8月23日，三亚第一酒店方舱医院正式关舱，676名患者全部治愈出院。目前，海南疫情防控形势已经开始稳中向好，这是海南全省广大党员闻令而动、主动担当、积极投身疫情防控取得的成果。

疫情发生以来，海南省委以党建引领扎实推进疫情防控各项工作。全省各级党组织和广大党员干部投身疫情防控一线。省直机关的1600多名青年党员，作为志愿者参加政策讲解、疫情排查、核酸检测、物资搬运、秩序维护等各项服务工作。据统计，全省在关键点位共设立9500多个党员先锋岗、划定1.46万多个党员责任区、组建4200多支党员突击队，党旗在抗疫一线高高飘扬。

海南各市县党组织扛起责任、迅速行动，充分发挥战斗堡垒作用。截至8月21日，海南省有17个市县已设立健康管理驿站140家，床位数约1.1万张。琼海全市1000多个基层党组织、2万多名党员和588名乡村振兴工作队员下沉到镇、村防疫一线，组建党员突击队、党员责任区和党员先锋岗445个。东方市组织机关企事业单位党组织和党员到23个“三创”网格责任区开展“双报到”服务，全市8000余名党员干部就地转为疫情防控志愿者。旅客滞留问题得到有效缓解，截至8月23日，已有17.5万名旅客顺利返程。

在各级党组织的引领下，海南“两新”组织积极行动、奋战一线。据海南省委两新组织工委统计：目前共有2851个两新组织党组织和7628名党员投身疫情防控一线。8月8日夜间，三亚圆通快递有限公司负责人带着12名快递小哥连夜查找急需药品，及时送到市民手中。全省还累计有661家两新组织为抗击疫情捐款147.6万元，捐赠物资价值约1613万元。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 06 版）