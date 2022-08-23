直播预告：肺癌防治 及早行动

从疾病的预防、诊断到治疗都离不开高质量的诊断解决方案。今年，人民好医生推出“诊断的价值”系列访谈节目，共同探讨、分享并揭示诊断在疾病全周期管理中所发挥的不可估量的价值。

肺癌在中国的发病率和死亡率均位于恶性肿瘤中的第一位。提高公众肺癌防治意识，积极做到早发现、早诊断、早治疗，对降低肺癌发病率和死亡率，提高肺癌患者的生存率尤为重要。我国肺癌病例的发现以临床晚期居多，多数患者确诊时已错过最佳诊疗时期。因此，肺癌防治，及早行动，刻不容缓。哪些人群属于肺癌的高危人群？体检查出肺结节就是肺癌？不同的检测方式对于肺癌诊疗分别有什么价值？

8月26日14:00，“诊断的价值”系列访谈之“肺癌防治 及早行动”，特别邀请到中华预防医学会肿瘤预防与控制专委会秘书长/常委、中国医学科学院肿瘤医院防癌科主任徐志坚，以及中华医学会检验分会副主任委员、中国医学科学院肿瘤医院检验科主任崔巍，做客“人民好医生”直播间，共同就肺癌防治的热点话题和网友进行分享。

嘉宾简介：

徐志坚，国家癌症中心、国家肿瘤临床医学研究中心、中国医学科学院肿瘤医院防癌科主任，肿瘤外科专业，研究员。目前担任北京协和医学院肿瘤预防及早期筛查专项学科建设项目负责人。同时担任国家卫健委药物政策专家组成员；国家卫健委健康医疗大数据专家组成员；国家卫健委预防专业住院医师培训专家组成员；中华医学会健康管理学分会委员；中华预防医学会肿瘤预防与控制专委会秘书长/常委；中华医学会健康管理学分会慢病学组委员等。

崔巍，研究员，博士研究生导师，中国医学科学院肿瘤医院检验科主任。主要研究方向：临床基础检验血液检验，分子生物学检验；学术兼职：中华医学会检验分会副主任委员，中华检验医学杂志副主编，北京医师协会检验医师（技师）专业委员会会长等。

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