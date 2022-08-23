上海新增本土确诊病例1例、无症状感染者3例

据上海卫健委官方微信消息，2022年8月22日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例1例和无症状感染者3例，均在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例12例和无症状感染者3例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年8月22日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例1例。

该病例，居住于浦东新区，为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年8月22日0—24时，新增本土无症状感染者3例。

无症状感染者1、无症状感染者2，居住于黄浦区，无症状感染者3，居住于闵行区，均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年8月22日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告12例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院9例，其中来自美国4例，来自日本2例，来自加拿大1例，来自新加坡1例，来自新西兰1例。

病例1、病例2均为日本籍，在日本探亲，病例3为中国籍，在日本生活，病例1—病例3自日本出发，乘坐同一航班，于2022年8月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4、病例5均为中国籍，在韩国工作，自韩国出发，乘坐同一航班，于2022年8月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为中国籍，在美国生活，自美国出发，于2022年8月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7为美国籍，在美国生活，自美国出发，于2022年8月19日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8为中国籍，在加拿大生活，自加拿大出发，于2022年8月19日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例9为美国籍，在美国生活，自美国出发，于2022年8月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例10为中国籍，在日本工作，自日本出发，于2022年8月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例11为日本籍，在日本生活，自日本出发，于2022年8月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例12为美国籍，在美国探亲，自美国出发，经新西兰转机，于2022年8月21日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

12例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者187人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年8月22日0—24时，新增境外输入性无症状感染者3例。

无症状感染者1为中国籍，在韩国工作，自韩国出发，于2022年8月18日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在加拿大留学，自加拿大出发，于2022年8月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在香港工作，自香港出发，于2022年8月20日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

3例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者51人，均已落实集中隔离观察。

2022年8月22日0—24时，解除医学观察无症状感染者11例，其中本土无症状感染者4例，境外输入性无症状感染者7例。

2022年7月3日0时至2022年8月22日24时，累计本土确诊160例，治愈出院178例，在院治疗6例，死亡0例；无症状感染者692例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年8月22日24时，累计境外输入性确诊病例5096例，出院5000例，在院治疗96例。现有待排查的疑似病例0例。