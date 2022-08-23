综述：美国政府对猴痘疫情防控不力遭批评质疑

近期，美国猴痘病例数持续激增，截至目前已报告超过1.4万例确诊病例，病例数居全球之首。美国政府本月初宣布猴痘疫情为该国公共卫生紧急事件，不少公共卫生专家警告相关形势恐不乐观。美国舆论批评，美政府仍在重复新冠疫情期间犯过的错误，暴露公共卫生政策的失败。

5月18日，美国马萨诸塞州公共卫生部门报告今年美国的首例猴痘确诊病例。此后3个多月时间里，猴痘病毒迅速传播至全美各地。

美国疾病控制和预防中心最新数据显示，截至8月18日，美国已累计报告14115例猴痘病例，其中纽约州、加利福尼亚州、佛罗里达州是报告猴痘病例数最多的3个州，纽约州病例数达2744例。各地报告病例数还在不断增加。

美国公共卫生专家指出，由于检测能力不足，美国实际猴痘病例数可能远高于官方统计数据。大部分疑似患者未得到及时检测，可能将病毒传给更多人。专家说，美政府正在犯下与新冠疫情出现时同样的应对不力错误，在病例数据采集、检测和疫苗方面都处于落后和混乱状态。

美国舆论认为，继应对新冠疫情不力之后，美国政府应对猴痘疫情依然不力，彻底暴露美国公共卫生政策的失败。

美国全国广播公司新闻台18日报道说，猴痘疫情是对美国公共卫生系统的一项测试，结果令人大失所望。

《波士顿环球报》网站近日刊文称，美国公共卫生官员和政界领导人应对猴痘疫情重复着2020年应对新冠疫情时的几乎每一个错误：检测能力不足、疫苗分发低效、感染者就诊面临重重困难、政府欠缺与民众的沟通等。

美国政府18日表示，已向各地分发近100万剂“吉尼奥斯”猴痘疫苗。但《纽约时报》披露，专家预计当前控制疫情需350万剂疫苗。

面对疫苗供应窘境，美国食品和药物管理局9日紧急授权猴痘疫苗新接种方案，接种方式由皮下注射改为皮内注射，每次注射所需疫苗剂量仅为原来的五分之一。美国舆论指出，这清晰地表明政府没有足够疫苗来应对猴痘疫情。

这一新方案的安全性和有效性引发争议。路透社报道，“吉尼奥斯”猴痘疫苗生产厂商丹麦药企巴伐利亚北欧公司对新接种方式的安全性提出质疑，认为其缺乏数据支持，且有证据表明皮内注射方式可能导致副作用增加。

《华盛顿邮报》17日刊文指出，美国政府应对猴痘疫情时接连犯错，如猴痘疫苗和治疗手段供应不足、检测能力受限、降低疫苗注射剂量引发疫苗生产商不满等等，这些错误加剧了本已严峻的猴痘疫情形势。

美国有线电视新闻网近日报道称，尽管美国政府正在加大猴痘疫苗供应，但没有证据显示这些疫苗主要提供给了猴痘感染高风险人群。

此外，美国疫情相关数据的缺乏也备受诟病。美国沃克斯网站日前刊文称，缺乏准确数据是美国应对猴痘疫情和新冠疫情过程中犯下的相同错误之一。应对任何疫情都要以获取准确数据为基础，但美国长期以来支离破碎的卫生系统并不具备这种能力。