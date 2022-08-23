不断提升医养结合服务质量（人民时评）

只有推动医疗、康复、护理、养老服务更好实现资源共享、服务衔接，医养结合服务质量才能不断迈上新台阶

发展居家社区医养结合服务、推动机构深入开展医养结合服务、完善支持政策、多渠道引才育才……前不久，国家卫生健康委等11个部门联合印发《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，结合我国老龄人口特点、家庭发展趋势等新情况，瞄准医养结合的难点堵点，提出多项政策措施。这是对现实问题、群众关切的积极回应，也是具有前瞻性的应对举措。

人口老龄化是世界性问题，通过医养结合来应对这一挑战，是许多国家的共同选择。从我国的老龄化特征看，不仅人口规模大，发展速度快，而且持续时间长，发展不平衡，老年人健康问题比较突出，医养结合无疑是社会刚性需求。截至2021年底，我国65岁及以上人口超2亿人，占总人口14.2%，预计到2025年，65岁及以上的人口将达到2.21亿。这意味着，医养结合的需求还将进一步加大。

党的十八大以来，我国深入实施健康中国战略，医养结合工作不断取得新进展，医养结合机构数量和服务质量明显提升。国家卫健委公布的数据显示，截至去年底，全国两证齐全的医养结合机构达6492家，共有床位175万个，养老机构以不同形式提供医疗服务的比例超过90%。不过，医养结合还存在供给不足、服务质量不高、成本高、专业人才缺乏等问题，需要结合我国的文化传统和医疗卫生事业发展的实际逐步加以解决。

从养老的传统看，进一步提升医养结合服务质量，首先要提高服务的可及性和便利性。我国大部分老年人选择居家养老，有慢病、高龄、失能、半失能等行动不便、需要照料的老人，也集中在社区。现阶段，应重点提高居家和社区医养结合服务质量。一方面，要鼓励社区卫生服务机构、乡镇卫生院、养老服务机构等在社区（乡镇）设立医养结合服务设施，推动医疗卫生机构将服务延伸至社区和家庭，将上门医疗服务向养老机构拓展。另一方面，可通过“互联网+医疗健康”“互联网+护理服务”等创新方式，让老年人不出社区（乡镇）即能享受服务。

从医养结合的发展历程看，要在优化服务衔接方面下更大功夫，进一步促进政策衔接、资源共享和服务融合。长期以来，我国的医疗健康和养老服务分别由不同类型、不同层级的机构提供，政策制定和监督管理职能分散于卫生、民政等多个部门。推进医养结合，需要把各方面的资源整合起来，协同提供服务。比如，医疗卫生机构可以在养老机构中设立医疗服务站点，提供嵌入式医疗卫生服务；养老机构可以改造和增加护理型床位和设施，增强内设医疗卫生机构服务能力，与医疗卫生机构开展签约合作，为老人提供预约就诊绿色通道等医疗服务。只有推动医疗、康复、护理、养老服务更好实现资源共享、服务衔接，医养结合服务质量才能不断迈上新台阶。

推进医养结合，是优化老年健康和养老服务供给的重要举措，是积极应对人口老龄化、增强老年人获得感和满意度的重要途径。医养结合，关键在合，不仅要求对资源进行优化配置，也意味着要树立大卫生、大健康的观念，为人民提供全方位全周期健康服务。坚持正确发展方向，着力破解难点堵点问题，推动医养有机衔接，促进医养结合发展，定能推动医养结合服务更加专业规范、质优价廉、多元可持续，更好满足老年人健康和养老服务需求，帮助他们过上更有品质的晚年生活。

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 05 版）