严防疫情外溢  妥善安置旅客

本报拉萨8月22日电 （记者申琳、袁泉、琼达卓嘎、徐驭尧）为防止疫情通过民航、铁路等交通方式外溢，确保旅客安全、顺畅离藏，西藏坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，树立疫情防控全国一盘棋思想，在国务院联防联控机制综合组西藏工作组指导下，严格落实第九版防控方案，把防止西藏疫情外溢作为重点工作，严把出藏关口。

西藏自治区制定印发《全区滞留人员返程工作方案》，明确要求阳性感染者、密接和次密接人员、滞留高中风险区的旅客暂不返程；7天内无中高风险区旅居史人员离藏需持有“三天两检”（即连续3日内间隔24小时2次核酸检测）阴性证明和“藏易通”绿码，并在机场、火车站、离藏陆路卡口等节点进行抗原检测，结果为阴性之后方可返程；常态化防控区人员需持有48小时核酸检测阴性证明和“藏易通”绿码方可返程。在此基础上，8月16日零时起，西藏在全区所有机场、火车站和省界检查站对进出藏人员开展新冠病毒抗原检测，不符合条件的人员暂时不能离藏。

为了让滞留旅客顺畅返程，根据西藏自治区与滞留旅客目的地省份信息通报办法（试行），西藏自治区依托国家疫情防控管理平台跨省协查系统，向旅客目的地省份推送滞留旅客详细信息，目前已累计向30个省份推送滞留旅客信息近3000条。

西藏自治区旅游发展厅党组成员、副厅长姬越表示，根据出台的系列措施，西藏将把符合离藏条件的滞留旅客“点对点”送至机场、火车站，并协调飞机、火车等交通工具帮助其及时有序离藏。按需设立离藏旅客核酸检测绿色通道，实现快采快检快出。对于符合离藏条件的滞留旅客，在自愿基础上，优先安排老年人、儿童、孕妇、学生等特殊人群离藏。民航、铁路等部门根据疫情防控有关规定，严格做好交通工具、交通场站的通风消毒和个人防护。另外，西藏自治区与四川、云南、青海等邻省和旅客集中省份建立专项会商机制，协调有关事宜，对符合离藏条件的旅客采用“点对点”包机方式离藏。

据了解，8月21日24时，西藏全区滞留旅客数量已由高峰时的数万人下降至4427人。目前，西藏民航部门正在积极协调，争取增加拉萨贡嘎机场进出港航班架次。

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 07 版）