直播预告：科学正畸 让口腔更健康

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8月23日10:00至11:00，空军军医大学口腔医院正畸科主任、中华口腔医学会正畸专业委员会主任委员金作林将做客演播室，围绕口腔正畸相关问题与网友进行交流分享。

专家介绍：

金作林，博士生导师、空军军医大学口腔医院正畸科主任、中华口腔医学会正畸专业委员会主任委员。

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