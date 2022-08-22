2022年中国医师节庆祝大会暨第十三届“中国医师奖”颁奖大会在京举行

人民网北京8月22日电 （记者乔业琼）近日，中国医师协会主办的2022年中国医师节庆祝大会暨第十三届“中国医师奖”颁奖大会在北京国际会议中心以线上线下相结合的形式顺利召开。这是第五个中国医师节，节日主题是“‘医’心向党、踔厉奋进”。

国家卫生健康委员会党组成员、副主任李斌，国家中医药管理局党组成员、副局长秦怀金，国家疾病预防控制局副局长、中国工程院院士沈洪兵，民政部社会组织管理局二级巡视员张军，中央军委后勤保障部卫生局大校副局长刘阳出席大会。中国医师协会常务副会长兼秘书长于竞进主持。

受国家卫生健康委党组书记、主任，中国医师协会会长马晓伟委托，李斌同志代为宣读书面讲话。

马晓伟指出，党的十八大以来，卫生健康系统毫不动摇把公益性写在医疗卫生事业的旗帜上，坚持走中国特色卫生健康发展道路，深化医药卫生体制改革。不断促进优质医疗资源均衡布局，持续提升医疗服务能力和水平。创新卫生健康事业发展模式，推动卫生健康工作从以治病为中心转向以人民健康为中心。广大医务工作者坚决听从党中央号令，坚持人民至上、生命至上，经受住了新冠肺炎疫情的重大考验，在卫生健康事业改革发展的进程中充分发挥了主力军作用。

马晓伟强调，广大医务工作者要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署。不忘初心，当好守护人民健康的忠诚卫士；勇担使命，汇聚建设健康中国的强大力量；锐意创新，勇攀医学科技进 步的高峰；立身修德，自觉秉持救死扶伤的职业操守。要始 终坚守和践行维护人民健康的初心使命，为实现中华民族伟 大复兴，增进人民群众健康福祉贡献力量。

中国医师协会常务副会长董家鸿院士宣读《第十三届“中国医师奖”获奖人员名单》，丁晓东等78名优秀医师代表获此殊荣。李斌副主任、秦怀金副局长、沈红兵副局长等领导为获奖人员颁发证书和奖杯。中国医师协会副会长詹启敏院士宣读《中国医师协会向获奖医师学习的倡议书》,号召广大医务工作者以获奖医师为榜样，“医”心向党，踔厉奋进，勇创佳绩。

大会邀请吉林市龙潭区江北乡李家村卫生室丁晓东医生，广东省人民医院东病区主任、广东省老年医学研究所所长覃铁和教授，北京大学运动医学研究所名誉所长敖英芳教授等3位获奖医师代表发言。他们用饱含真情实感的言语，，诠释了全心全意为人民健康服务的初心使命，弘扬了崇高职业精神和伟大抗疫精神。

大会还举行了医师宣誓仪式。在获奖医师代表卞修武院士的领誓下，全场医师庄严宣誓：我志愿献身人类的健康事业；自觉维护医学的尊严和神圣；敬佑生命，救死扶伤，平等仁爱，尊师重道；诚实守信，恪守医德，精益求精，慎思笃行；以上誓言，源于心，践于行！

本次大会还设置了专题报告环节，国家卫生健康委人事司副司长段勇作题为《卫生职称改革情况介绍》的专题报告，国家卫生健康委医政医管局医疗机构处处长胡瑞荣就新《医师法》作题为《推动新时代医师队伍高质量发展》的专题报告。中国医师协会副会长齐学进主持。

出席大会的还有卫生行政部门相关司局负责同志，有关学会、协会负责人，中国医师协会及各分支机构负责同志，各地方医师协会负责同志。全国各地的专家和医师代表在线上参加了大会。