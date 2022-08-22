“天价”月饼仍在变相偷着卖

中秋节将近，各式各样的月饼礼盒已在线下商超、电商平台等渠道上线。此前，国家发改委等部门发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》，提出对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。《工人日报》记者调查发现，一些商家仍以设置高额运费、要求消费者补差价等形式，售卖“天价”月饼。

8月17日，记者在重庆解放碑附近商超走访发现，已有多款500元以上月饼礼盒下架。但当记者咨询时，商家表示如需要更好的月饼礼盒，可加微信购买。

市场上，有的月饼礼盒标价紧贴着500元“红线”。重庆某店铺客服人员介绍说，其店内一款标价为499.99元的“新冠”牌月饼礼盒（1750克），去年的零售价达1000多元。

还有的月饼礼盒实际成交价要远高于标价。记者在重庆观音桥某礼品店铺看到，一款由四川天伦食品有限公司生产的“天伦”牌月饼礼盒（1540克），标价为499.99元。但消费者若购买需另支付600元运费，算下来该礼盒的售价高达1099.99元。

该店铺销售人员称，这款礼盒的实际价格超过499.99元，按标价卖的话亏本。他还提到，之所以不能按实际售价来标价，是因为有“国家规定”。

记者采访发现，还有电商平台的商家备注要求消费者在购买月饼礼盒时另补差价。

根据相关规定，月饼的包装层数最多不超过3层，不应与其他产品混装，且包装材料不得使用贵金属和红木材料。

然而，记者在淘宝上发现，一家名为“妙奈旗舰店”的店铺打出了“定制轻奢皮箱礼盒”“月饼礼盒装红酒”等广告语，内装红酒和内装普洱茶的月饼礼盒，仍然在该店铺内公开销售。

另一家名为“喜里喜外旗舰店”的淘宝店铺，月饼礼盒除了可以装入金骏眉小罐茶、红酒之外，还可以放入手机支架、口罩、茶水分离杯、果饮杯、咖啡、祈福挂件等各式各样看起来似乎与月饼“八竿子打不着”的商品。

重庆工商大学教授莫远明说，月饼包装“瘦身”会让普通消费者觉得更亲近；禁止月饼搭售其他商品，会让消费者觉得更纯粹；月饼定价适宜甚至价格下降，会让普通收入人群能承受得起。

莫远明表示，商家明知销售违规，却采取更为隐蔽的销售方式，这对市场监管部门提出了挑战，希望相关部门积极探索有效措施根治不规范行为。

“月饼的利润很高，通常情况下，一盒月饼的生产成本不会超过70元。”重庆渝中区市场监管局解放碑所党支部书记、副所长张载荣说，“近几年，国家持续打击‘天价’月饼，是为了让整个消费市场更加理性、健康、有序。”（李国）