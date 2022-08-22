乘势而上早日实现社会面清零

新华社海口8月21日电 为深入贯彻习近平总书记重要指示，落实党中央、国务院决策部署，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰13日至21日在海南调研指导疫情防控工作，深入三亚市、乐东县、陵水县、海口市的防控指挥部、重点社区、关键点位，多次视频调度，实施攻坚行动，调集各方资源加大支持，推动第九版防控措施加快落地，高效有序组织16.3万名滞留旅客返程，疫情防控各项工作取得重要成效。目前海南疫情已出现拐点，每日新增感染者数量持续下降，三亚疫情传播指数Rt值降到0.9，主要传播链基本阻断，疫情较重市县中的陵水、临高已经社会面清零，全省疫情防控总体可控、稳中向好。

孙春兰指出，当前海南疫情防控正处于关键期，需要进一步统筹资源力量，突出重点、拔点攻坚、速战速胜。要分级分类精准施策，优化核酸检测策略，疫情较重地区要加密筛查，加大密接判定和隔离力度，尽快捞净管控风险人员、实现社会面清零，没有疫情的市县要加强区域联防协查，严防疫情输入。要坚持以快制快，压流程、简环节，提高检测、追阳、转运、流调、出院的效率。要及时动态调整小区管控措施，对多轮筛查没有病例的小区，该降级的降级，该解封的解封，创建无疫小区、无疫村镇，调动群防群控的积极性。要严格管控风险点位，加强隔离点、定点医院、方舱医院和医疗机构卫生监督，严防发生交叉感染。要毫不放松抓好常态化疫情防控，指挥体系始终保持激活状态，压实重点场所的防控责任，研究完善渔港、渔民、渔市防控措施，加强监测预警，做到早预防、快处置，防止疫情输入扩散。要加强公共卫生体系建设，充实基层防控力量，加强干部政策培训，提高信息化建设水平，夯实疫情防控的基层基础。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 02 版）