美疾控中心主任承认该机构应对新冠疫情不力

新华社洛杉矶8月18日电 （记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·沃伦斯基17日表示，美疾控中心在新冠疫情应对方面的表现有负众望，应该对一些失误负责。

《华盛顿邮报》17日报道说，沃伦斯基在一份声明中表示，过去75年来，美疾控中心和其他公共卫生部门一直在为应对疫情做准备，但在重要时刻来临之际，其表现有负众望。

另据美国广播公司报道，沃伦斯基在17日对美疾控中心员工发表的视频讲话中说：“坦率地说，我们需要对一些相当戏剧性、公开的错误负责，从病毒检测到疫情数据再到信息沟通。”她承诺开发新的系统和流程，以便向美国民众提供美疾控中心所有的科学和项目活动信息，并在数据现代化、实验室能力、对疾病暴发的快速反应等方面作出改进。

《华盛顿邮报》报道说，自新冠疫情暴发以来，美疾控中心的疫情应对措施一直受到猛烈抨击，从研发病毒检测试剂滞后到检测受限，再到特朗普政府干预导致一系列问题。拜登政府上台后，美疾控中心在口罩、隔离、疫苗加强针等方面的指导方针和决策一再被批“迟缓”“不透明”和“令人困惑”。此外，美疾控中心在及时分析和发布实时疫情数据方面的失败也饱受诟病。

据美国媒体报道，沃伦斯基今年4月要求对美疾控中心的结构、系统和工作流程进行内部评估，在此基础上推出改革计划，改革重点是加快相关科学数据共享速度，使公众更易了解公共卫生指导方针。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 16 版）