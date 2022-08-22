消费升级传递中国信心（评论员观察）

面对消费升级的大趋势和国民消费的深厚潜力，我们有底气、有信心、有能力“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”

顺应消费提质升级趋势、更好满足群众美好生活需要，成为经济社会发展坚持以人民为中心的一个鲜明特征。要把促进消费提质升级转化为推动高质量发展的充沛动能和服务人民美好生活的生动实践

不久前落幕的第二届中国国际消费品博览会，共有来自61个国家和地区的近2000家企业、2800多个知名品牌参展，总进场观众超过28万人次，各类采购商和专业观众数量超过4万人。展品中，有针对中国消费者爱喝白开水习惯首创的熟水机，3秒内能将开水冷却至40摄氏度；有具备人工智能监测功能的减压养身椅，只需30秒就能测算出身体紧张度，进而量身定制按摩程序；有搭载X光机、B超机等设备的数字移动诊断车，可将体检服务送至乡村、厂矿……琳琅满目、新奇多样的展品，传递出中国消费市场提质升级的明确信号，折射出中国经济社会发展的澎湃动能。

消费是最终需求，直接关系大国经济的韧性。2021年最终消费支出对经济增长贡献率达到65.4%，消费品进口额达到1.7万亿元，分别比2012年提升10个百分点、增长了1倍以上，发挥出了基础性作用，堪称经济平稳运行的“稳定器”“压舱石”。今年以来，经济社会发展取得新成绩，6月社会消费品零售总额38742亿元，同比增长3.1％，发挥出了对经济循环的牵引带动作用，为稳住宏观大盘奠定了底气、树立了信心。见微知著，消费提质升级的大趋势没有变也不会变；察势知来，消费助力巩固经济回升向好趋势的动能更加强劲。面对消费升级的大趋势和国民消费的深厚潜力，我们有底气、有信心、有能力“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”。

7月底召开的中共中央政治局会议在分析研究当前经济形势和经济工作时强调：“宏观政策要在扩大需求上积极作为。”今年上半年，从减征部分乘用车车辆购置税、调整954项进口商品关税、加大政府采购支持中小企业力度，到暂缓房贷还款、增加1589亿元居民消费贷款，财政政策与货币政策在保持物价稳定的同时，共同助力了市场销售改善、生活水平提高。实施扩大内需战略，促进消费进一步提质升级，各方面政策仍要加强系统集成，有效弥补社会需求不足，增强发展内生动力。展望前路，“中国号”巨轮要乘风破浪、通江达海，必须加快构建新发展格局，不断激发市场活力、增强发展动力、释放内需潜力。

一段时间以来，为更好满足多元化消费需求，培育中高端消费新增长点，各地区各部门纷纷出台了刺激措施：在海南，符合标准的商品品牌举办首发、首秀、首展，每场活动最高支持30万元；在浙江，线上和线下陆续推出暑期乡村休闲、亲子研学等旅游项目；在山东济南，以发放现金券和满减券的形式促进体育消费；在陕西西安，鼓励和支持以休闲体验为主题元素的露天集市等新模式发展壮大；有关部门优化调整跨境电商零售进口商品清单，增加滑雪用品、家用洗碟机等29项需求旺盛的产品；等等。这些举措，在为经济企稳向好增添动能的同时，也极大丰富了群众日常生活选择。顺应消费提质升级趋势、更好满足群众美好生活需要，成为经济社会发展坚持以人民为中心的一个鲜明特征。

参加第二届消博会开幕式的一位外国嘉宾感慨，中国市场规模背后的数字令人震惊，这个庞大的市场为全球企业提供了巨大的机会。与各国共享中国市场机遇，为世界提供更多优质消费品，更好造福各国人民，都需要用好消费这个重要引擎。面对新形势新任务，要把促进消费提质升级转化为推动高质量发展的充沛动能和服务人民美好生活的生动实践。在扩大有效需求上协同发力、远近兼顾、综合施策，一定能助力我国宏观经济“稳”的基础更牢固、“进”的动能更充沛，不断迈上高质量发展的新台阶。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 05 版）