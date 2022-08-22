治理奢华月饼要多措并举（金台视线）

近些年，每到中秋节前，月饼过度包装的问题都会引起关注。不管如何提醒，仍有个别企业为了吸引眼球，费尽心思打造奢华包装。有些品牌用红木等贵重材料制作月饼盒，有些厂家在月饼盒里混装高档酒水、茶叶等高价值商品，借以抬高月饼价格。这样的过度包装，助长了攀比之风，还会造成资源浪费和环境污染。

近日，市场监管总局批准发布的《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准第1号修改单正式实施，对粽子、月饼的包装层数、禁用包材等作出了明确要求。最近，走了几家商场、超市，笔者见到的大部分月饼采用的是纸质、铁盒包装，许多往年常见到的奢华礼盒，今年已经不见踪影。可见，明确的新标准正在发挥效力。

不过，过度包装的问题不是一日之间形成的，其解决也绝非一日之功。要形成持久的整治力度和成效，需要举一反三，进一步细化和完善相关规则，以刚性约束防范过度包装出现新变种。同时，也要在柔性引导上多下功夫。既要帮助企业端正经营理念，少在奢华包装的“面子”上花心思，多在产品品质上求突破，也要引导广大消费者培育健康的消费观念，自觉选择适度包装的产品。让崇尚简约、绿色的消费观念形成风气，华而不实的过度包装就会渐渐失去滋生的土壤。

河南漯河市 郑桂灵

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《 人民日报 》（ 2022年08月22日 07 版）