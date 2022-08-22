“花式”包装撑不起外卖好口碑（金台视线）

这些年来，外卖行业的快速发展给人们带来许多便利，但也产生了大量包装废弃物。尤其是一些商家在包装上花费了太多心思，加剧了包装废弃物的处理压力。

一些餐饮店过度使用独立包装，明明一只袋子就能装下的餐品，却打包为两份。不少餐饮店“无需餐具”的选项形同虚设。笔者有自用餐具，每次下单外卖时，总会勾选“无需餐具”，可常常还会收到附赠的一次性餐具。还有不少餐饮店甚至在外卖包装袋中随附赠品。在某甜品店下单几份布丁，拆开包装一看，每份布丁都用精美的陶瓷小杯装盛。还有一些店铺在外卖中附赠了塑料小玩具。

建议相关部门、外卖平台和商家共同发力，矫正外卖过度包装的风气。外卖商家应认识到，在提升品牌认知度这方面，包装或赠品所能起到的作用是很有限的。且不说赠品未必人人喜爱，消费者点外卖，看的更多的是餐品本身的口味。从提高餐饮品质上下功夫才是正道。而且“羊毛出在羊身上”，过度包装反而会让理性的消费者反感。此外，建议包装生产企业优化设计，生产易回收利用的包装物。相关部门应探索制定相应的标准规范，明确适度包装、过度包装之间的界限，为监管提供更清晰的遵循。

安徽淮北市 陈扬清

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 07 版）