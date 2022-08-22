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“虚胖”填充物不应卖出水果价（金台视线）

2022年08月22日07:28 来源：人民网－人民日报

　　水果易破损、难保鲜，为了减少储藏、运输过程中的损耗，厂商会在包装箱中适当填充冰袋、泡沫、垫纸等材料。不过，有的商家添加的填充物过多过重，使水果的实际重量远低于所称毛重，让水果包装“虚胖”。买一箱十来公斤的芒果，里面的垫纸就占了两三公斤。增加运输成本不说，让消费者以水果价格为包装材料付费，显然不合情理。

　　水果包装“虚胖”，有的确实是生产者担心水果运输时破损而影响口碑，又缺乏更有效的包装材料和技术，为了稳妥，对水果“里三层外三层”包装予以过度保护。有的却是商家刻意多用包装物、填充物，以增加毛重谋取更多利润。

　　因此，解决水果包装“虚胖”，需要从改进包装技术、完善市场监管两方面着手。一是要通过改进包装技术、明确相关标准，减少水果包装量。比如有些地方探索果蔬的包装保鲜和减损技术措施，制定分级包装保鲜技术规范，并为基层应用单位提供产品包装、保鲜技术指导。在不降低保鲜、防破损等基本功能的情况下，实现包装减量，这样的做法值得推广。二是建议加强水果产地、经销地相关部门的协同监管，督促水果生产者和经销商销售水果时，明确标示包装、填充物重量和水果净重，诚信经营，不能误导消费者。

　　浙江台州市  江德斌


　　《 人民日报 》（ 2022年08月22日 07 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


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