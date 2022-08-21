打羽毛球能治颈椎病？医生：不一定

所谓“动则不衰，用则不退”，近年来“生命在于运动”的理念已深入人心。而民间常有“打羽毛球治颈椎病”的说法，运动对于骨科疾病是否有治疗效果？羊城晚报记者专访南方医科大学附属第三医院运动医学科主任医师曾春作出解答。

“适当运动对人的骨骼健康是有益处的。”曾春介绍，医生在治疗颈椎病、腰椎病等类似疾病的时候会考虑给患者开具符合其病情的“运动处方”，建议患者参加一些能够使腰背肌肉得到锻炼，让颈椎、腰椎更加稳定的运动项目来缓解症状。偶发的、轻度的、早期的症状大多可以通过适当运动来消除。

“运动项目的选择也比较重要。有些运动并不适合患过某类疾病的人群参与，有些运动并没有所谓的‘益处’。”以羽毛球为例，在接球过程中反复转动头部和颈部，能够对抗不良习惯造成的颈椎病，有助于缓解症状和预防此类疾病。但若颈椎出现了椎管狭窄的问题，是否能进行羽毛球运动则要遵医嘱。

运动是越多越好吗？并非如此。“羽毛球运动过量容易造成肩部、腰部、膝盖等关节的损伤。运动有利于健康，但运动要适量。”曾春强调，每个人的身体情况、肌肉发育情况各不相同，并不存在通行的“运动处方”，需要每个人根据自己的情况选择恰当的运动方式和运动强度。

曾春建议，每周进行中等强度的运动2-4次。如果有不适症状持续时间较长，或已出现神经压迫情况的话，应尽早就医，遵医嘱进行治疗。（记者 薛仁政 通讯员 游华玲）