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青海玉树新增8例新冠病毒核酸检测阳性人员

李江宁

2022年08月21日09:31 来源：中国新闻网

　　中新网西宁8月21日电 (记者 李江宁)据青海玉树州新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置工作指挥部21日消息，20日，玉树州新增8例新冠病毒核酸检测阳性人员。

　　新增新冠病毒核酸检测阳性人员中，玉树市1例、囊谦县2例、曲麻莱县5例，均在重点管控人群筛查中发现。

　　阳性人员40号，女，74岁，囊谦县香达镇人。在囊谦县集中隔离点核酸检测中发现。

　　阳性人员41号，男，28岁，曲麻莱县约改镇人。在曲麻莱县重点管控人群核酸检测中发现。

　　阳性人员42号，男，29岁，杂多县萨呼腾镇人。在曲麻莱县集中隔离点核酸检测中发现。

　　阳性人员43号，女，49岁，杂多县萨呼腾镇人。在曲麻莱县集中隔离点核酸检测中发现。

　　阳性人员44号，女，51岁，杂多县萨呼腾镇人。在曲麻莱县集中隔离点核酸检测中发现。

　　阳性人员45号，女，36岁，杂多县萨呼腾镇人。在曲麻莱县集中隔离点核酸检测中发现。

　　阳性人员46号，男，24岁，玉树市人。在囊谦县重点管控人群核酸检测中发现。

　　阳性人员47号，男，4岁，玉树市人。在玉树市集中隔离点核酸检测中发现。

　　以上人员均为无症状感染者，已闭环转运至州级定点医疗机构。(完)

(责编：杨曦、陈键)


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