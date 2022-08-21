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齐齐哈尔市发布无症状感染者及初筛阳性人员行程轨迹

史轶夫

2022年08月21日09:30 来源：中国新闻网

　　中新网齐齐哈尔8月21日电 (记者 史轶夫)齐齐哈尔市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部20日晚发布消息，20日齐齐哈尔市甘南县在外省(市)返乡重点人群核酸检测中发现1例核酸初筛阳性人员，系双河农场居民，当晚确认为无症状感染者。在对其密切接触者追踪排查时又发现3例初筛阳性人员，目前流调溯源、社会管控工作正在有序进行中。

　　通过流行病学调查，结合相关部门大数据信息比对，现将无症状感染者及初筛阳性人员行程轨迹公布如下：

　　8月15日自驾从外省市返回。15时15分，甘南县天泽超市购物。17时许返回双河农场第三生产队家中。

　　8月16日5时许双河农场南方熟食店。6时30分双河农场至齐市客车(黑B1**97)，16时双河农场七彩复印社。

　　8月19日12时30分双河农场至甘南县公交车(黑B0**59D)。18时17分甘南县人民医院核酸采样点。18时31分甘南县王子花苑小区。

　　8月20日7时45分甘南县红太阳美发店。(完)

(责编：杨曦、陈键)


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