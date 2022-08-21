新疆新增本土确诊病例6例、本土无症状感染者200例
中新网8月21日电 据新疆卫健委网站消息，8月20日0至24时，新疆维吾尔自治区新增本土确诊病例6例，其中，巴州库尔勒市1例，无症状感染者转确诊病例5例(乌鲁木齐市沙依巴克区2例、伊犁州伊宁县2例、哈密市伊州区1例)；新增本土无症状感染者200例，其中，乌鲁木齐市天山区11例、沙依巴克区29例、水磨沟区4例、高新区2例，伊犁州伊宁市124例，昌吉州呼图壁县18例，哈密市伊州区4例，吐鲁番市高昌区3例，巴州库尔勒市5例。
8月20日0至24时，新疆维吾尔自治区新增本土确诊病例治愈出院3例，其中，乌鲁木齐市水磨沟区2例，博州博乐市1例；新增本土无症状感染者解除隔离医学观察199例，其中，乌鲁木齐市天山区30例、沙依巴克区37例、水磨沟区15例、高新区8例、经开区3例，伊犁州伊宁市59例、伊宁县18例，塔城地区乌苏市3例，博州博乐市1例，哈密市伊州区1例，吐鲁番市高昌区12例，阿克苏地区拜城县2例、阿克苏市核增1例，喀什地区喀什市6例、泽普县1例、叶城县2例。
截至8月20日24时，新疆维吾尔自治区现有本土确诊病例41例，其中，乌鲁木齐市天山区2例、沙依巴克区7例、高新区11例、经开区1例，伊犁州伊宁县3例，昌吉州呼图壁县2例，哈密市伊州区8例，巴州库尔勒市7例；现有本土无症状感染者3149例，其中，乌鲁木齐市天山区144例、沙依巴克区227例、高新区40例、水磨沟区49例、经开区10例、米东区3例，伊犁州伊宁市1740例、伊宁县140例、尼勒克县1例、新源县1例，塔城地区乌苏市7例，博州博乐市9例，昌吉州呼图壁县515例，哈密市伊州区125例，吐鲁番市高昌区34例，巴州库尔勒市60例、焉耆县2例，阿克苏地区拜城县1例，克州阿克陶县3例，喀什地区喀什市8例、泽普县10例、叶城县15例、莎车县3例、英吉沙县2例。现有境外输入无症状感染者2例。
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