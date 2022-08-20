致敬中国医师节 “健康中国 你我同行”地铁专列再出发

2022年8月19日是第五个中国医师节，由健康中国行动推进委员会办公室指导，医师报社、中国医药卫生事业发展基金会、中国医药卫生文化协会、中国健康促进与教育协会主办，罗德传播集团协办的“健康中国 你我同行 关爱生命‘救’在身边”地铁专列在上海地铁1号线再次运营。此次活动将进一步增强广大医务人员的职业光荣感和使命感，树立行业良好社会形象，提高大众健康素养，营造尊医重卫良好社会氛围，凝聚更多力量参与健康中国行动。

“健康中国 你我同行”致敬中国医师节活动，今年已是第二次在全国范围内开展，除上海之外，北京、广州等城市数趟地铁也在中国医师节当天陆续发车。相比往年，活动巡展城市、专列和线路数量、医务人员阵容规模都有所增加。参与此次活动的医务工作者，共包含22位共和国勋章获得者/院士/国医大师/全国名中医、145位院管专家，总人数1582人次，将持续展示一个月左右，预计将有超过2亿乘客与海报故事“亲密接触”，一起致敬医者，致敬中国医师节！