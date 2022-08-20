一鼓作气  拔点攻坚  巩固扩大疫情防控成果

新华社三亚8月19日电 连日来，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰在海南调研指导疫情防控工作，深入三亚、乐东、陵水等地隔离点、封控小区、方舱医院、交通场站，实地了解指挥体系、隔离转运、社区管控、医疗救治、游客离岛、扩充床位和隔离资源等情况，推动各项防控措施加快落地。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，坚持“四早”“四应四尽”，加密核酸筛查快速发现传染源，备足方舱、隔离资源保证转运收治日清日结，严格社区管控拧紧“水龙头”，彻底阻断传播链条，持续巩固扩大防控成果，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实好疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求。

经过持续攻坚，三亚疫情扩散势头得到有效遏制，海南疫情较重6个重点市县呈下降趋势，陵水、临高已实现社会面清零，全省疫情稳中向好，但防控基础仍不稳固。孙春兰指出，要优化核酸检测策略，聚焦重点小区和人群，尽快筛干捞净风险人员。要下决心加快扩建方舱医院、征用隔离酒店，坚决做到应收尽收、应隔尽隔。加强城中村、工地、大型企业工厂等重点场所以及快递、城市运行保障人员等重点人群的管理，压实“四方”责任，严防疫情出现新的暴发点。对高风险小区提级管控，严格足不出户，做好群众基本生活和就医用药保障，最大限度减少疫情对群众生产生活的影响。

今天是第五个中国医师节，孙春兰来到三亚中心医院、三亚市第四方舱医院看望慰问一线医务人员，向全国医务工作者致以节日问候。她指出，疫情发生以来，广大医务工作者坚持人民至上、生命至上，弘扬伟大抗疫精神，闻令而动、逆行出征，用实际行动践行敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高精神。要全力做好医疗救治，精心呵护每一位患者，用仁医仁术守护人民健康。要关心关爱医务人员，在全社会营造尊医重卫的良好风尚，不断增强他们的职业荣誉感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年08月20日 02 版）