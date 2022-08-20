世界职业院校技能大赛：中医药文化展现吸引力

“我要将中国的八段锦传授到自己的国家，让世界上更多的人了解中国，了解八段锦，让更多人强身健体，享受美好生活。”来自利比亚的留学生陈爱民(中文名)在表演中国功法——八段锦后表示，自己对中医药文化非常感兴趣。

19日，首届世界职业院校技能大赛开幕式在天津举行，同时伴随着系列展演类赛项的开始。其中，在一个约600平方米的方形大厅内，展示着各类不同程度影响力的中医传统技能。

展区进口处，来自国内和国外的3位学生正在音乐的伴奏下表演一套动作舒缓、温和、优美的八段锦。表演间歇，学生们热情地向大家介绍，八段锦起源于北宋，距今已有800多年的历史。此功法分为八段，每段一个动作，故名为“八段锦”。八段锦是中医祖先用形体活动结合呼吸运动的健身功法，经常练习可起到防病、治病、炼筋、炼骨的功效，

在展区的右侧，除了有八段锦的展演，还有药用植物插花、花果茶制作、中药香囊制作3个展演赛项，每个赛项成员均是由2名中国学生和1名留学生组成的，以展演的形式展示中医传统技术。

来自非洲布基纳法索的易永胜(中文名)，在谈及选择中药香囊制作赛项的原因时表示，自己本身就很喜欢手工制作，选此赛项既满足了对中国传统文化的好奇心，也满足了自己“好玩的兴趣爱好”。

据悉，中药香囊源自中医里的“衣冠疗法”，因为香料大多采用中草药，具有安神、驱蚊、养心、除湿等作用。民间曾有“戴个香草袋，不怕五虫害”之说。佩戴香囊，虽是一种民俗，但也是一种预防疾病的方法。

在中药香囊制作展区，三位身穿汉代服装的中外选手，正在紧张地按照研磨、称量(戥称)、混合、过筛和装囊五个步骤制作精美香囊。三位选手还分别从配方、性味归经、入药部位、功效这几个方面向来宾介绍中药香囊特色。

选手们把精心制作的精美香囊送给前来观摩的嘉宾和外国友人，小小的中药香囊，承载了厚重的文化积淀。

“首届世校赛的举办，给中国的中医药文化一个向世界展示的机会，我们也非常高兴能让民族文化得到更多传承。”天津市红星职业中等专业学校的中药学科指导老师李宁欣慰地说。在谈及目前所遇困难时，李宁认为：“让现代年轻人认可并理解其作用，真正用对并发挥其功效，是值得深入研究的事，也需要更多人对外展示我国的中医药文化。”

此外，“花果茶制作”展现了传统中医药的康养知识和技艺，是对中华民族博大精深的“药食同源”“药食同疗”优秀传统文化的传承。据介绍，此项目旨在向世界宣传中华优秀传统文化——“和”的精神内涵，引导和带领人们在品茗的过程中与自然连接，与自我连接。

身穿旗袍的中国学生现场展演夏季花果茶冲泡技艺，展示沏茶、赏茶、闻茶、饮茶诸过程。中外学生在合作过程中，相互学习、借鉴，推广了中华民族的药膳文化，增进了技能和人文交流。