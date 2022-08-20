医者担当  大爱无疆

今年8月19日是第五个“中国医师节”。国家卫生健康委19日举行中外记者见面会，邀请2022年“最美医生”中的4位个人和1位团队代表分享经历和体会，并答记者问。

“武汉疫情防控期间，对我来说最难忘的还是救治新冠急危重症患者小飞，他当时只有35岁，女儿只有4个月大，他的妻子每次给我们打电话，都一直在哭泣，拜托我们一定要想办法把她的丈夫救回来。”中国医科大学附属第一医院重症医学科副主任、主任医师丁仁彧说。患者小飞经历了感染休克、多脏器功能衰竭等一系列危及生命的并发症，丁仁彧和团队一次又一次把他从死亡线上拉回来，最终转危为安。

“昨天我收到了医师节最好的礼物，就是他的爱人带着宝宝给我发来语音，祝我医师节快乐。听了语音，我特别感动。”丁仁彧表示，作为重症医学科的医生，每天面对的都是生死一线的患者，工作的核心就是怎么把患者治好。要始终把人民群众的生命安全和身心健康放在首位。

护佑生命，大爱无疆。无数医务工作者在岗位上发光发热，为患者带去希望。见面会上，几位代表讲述最多的就是从医路上的感人故事和深刻体会。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长、眼科主任医师周行涛说：“在工作中，我显著地感受到，这些年近视患者越来越多，近视手术越来越多，并且有朝低龄化、高度近视发展的趋势。因此我觉得，必须要把‘防’的源头抓住了。”

在这样的理念下，周行涛带领团队成立“近视小飞侠”科普志愿者服务队，与公益活动相结合，开展了线上线下等多种形式的科普活动。“手术不仅要越做越好，同时也希望看到，手术越做越‘少’。”周行涛说。

江西省南昌市第九医院艾滋病治疗中心主任、主任护师胡敏华从事艾滋病护理工作后，发现很多患者感到恐惧无助，甚至会有过激行为，“当时我感觉到心理危机干预的紧迫性和重要性，开始有针对性地为这个群体提供一些力所能及的人文关怀和心理帮助。”

开通热线电话、新媒体平台，开展健康宣教、心理干预、辅助诊疗全流程服务……胡敏华和团队成员多年来帮助了许多艾滋病患者。她呼吁：“大家要科学认知艾滋病，消除对患者的歧视和偏见。应该给予患者更多的支持和关怀，为他们创造更宽松、更温暖的生存环境。”

在2022年“最美医生”中，有一支队伍随时备战、随时出发，他们是抗击新冠肺炎疫情国家流调专家队。中国疾控中心传染病所党委书记、研究员卢金星作为团队代表，分享了自己的工作体会：“‘早’和‘准’是付出最小代价、获得最大效果的前提。首先要‘早’，一旦发生疫情，要第一时间识别出源头在哪、传播链条是什么，可能涉及哪些人、哪些疫点、哪些范畴空间。其次要做到‘准’，要精准研判，判得越准，划的范围就越小。”

青海省黄南藏族自治州泽库县人民医院院长、主任医师马文义表示，县人民医院的能力建设很重要，过去有很多急危重症患者在转运的路上，由于路途遥远而得不到及时救治，因此医院多年来在急救、高危孕产妇中心建设等方面做了大量工作。“近年来，我们开展了腹腔镜下左半肝切除术、腹腔镜下胆囊切除术等，这对县级医院来说，能力提升了一个台阶。我们现在能做到一般常见病在县域内治疗，为患者减轻负担。”马文义说。

《 人民日报 》（ 2022年08月20日 06 版）