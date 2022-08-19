食品检测与国家数据安全研讨会在京举行

8月18日，由中国海关传媒中心主办，深圳市赛泰诺生物技术有限公司、深圳市赛威玛智能科技有限公司协办,忆库（北京）数字传媒有限公司承办的食品检测与国家数据安全研讨会在北京举行。会议主要围绕国产化食品检测设备自主可控、食品检测数据安全与管理两方面内容展开。

食品检测与数据安全关系到普通百姓及国家安全。数据作为新型的生产要素，对传统生产方式变革和国家数据资源安全具有重大影响。近年来，全国海关在食品检测数据安全方面做了大量工作，保障了进出口食品的安全和海关数据的安全。此次研讨会，旨在更好地推动食品检测和数据安全工作，中国海关传媒中心将立足海关职能与传播优势，为做好海关食品检测与数据安全工作尽责。

研发自主可控食品检测设备，为数据安全创造更多“可能性

深圳市赛泰诺生物技术有限公司（以下简称“赛泰诺”）、深圳赛威玛智能科技有限公司（以下简称“赛威玛”）作为粮食和食用油快速检测设备生产企业，公司创始人、首席执行官马志介绍了其在产品端，包括粮食甚至海洋食物等板块的相关产品和设备。

例如，全新一代智能AI真菌毒素快速定量检测系统，是分析真菌毒素致癌物的检测设备，它贯穿了五大学科，使得我们国家拥有了一套自主产权的全新的自动化装备。马志指出，如果我们没有实现国产替代，这些数据会被我们的竞争对手掌握。所以，这一系列相关的数据信息是非常重要的。

海关多措并举保障我国数据安全

随着大数据时代的到来，全场景、大规模的数据应用对国家安全造成了重大影响。海关数据是国家重要的数据资源，海关数据是海关的重要资产。随着云计算、大数据等新一代信息应用技术的加速发展，海关数据应用的场景更加丰富，已经成为国家基础性战略资源和生产要素。

在北京邮电大学原校长乔建永看来，政府主管部门需要建立一个一体化的食品数据管理平台，把影响国计民生、国家安全的关键数据，系统化地管理起来。“要大力推动具有自主知识产权食品检测的终端推广和应用，研发一体化平台，这个平台和国外进口设备从数据的采集一直到终端都要兼容，使得隐私计算、混合加密等算法也能对上，从而迎接元宇宙、区块链、人工智能等挑战。”

中国海关科学技术研究中心专家也谈到，在“十四五”科技发展规划上也多次提到使用这样的国产设备，包括开展国产仪器装备及效能评价体系研究，加快国产软硬件的应用推广，构建国产应用生态；加强海关生物安全体系建设，支持生命科学国产化设备的应用，构建国产生命科学仪器尖端领域的示范——我们要用自己的设备，建自己的标准，守自己的国门。

研讨会上，中国人民解放军疾病预防控制中心、中国检验检疫科学研究院检科测试集团及企业界代表也就如何更有效地进行食品安全检测并保障数据安全展开广泛讨论。

海关总署相关司局、海关总署标法中心、中国海关科学技术研究中心、中国检验检疫协会、中国检验认证集团、中国产学研促进会相关领导，北京粮食科学研究院专家，京粮控股、赛泰诺、赛威玛、嘉吉、益海嘉里等企业代表出席会议。（ 苗雁 李佳凝）