方伟：加强药学专科建设 推动优质医疗资源下沉

药学专科在促进临床合理用药、促进科研成果转化方面发挥着重要作用，是推动公立医院高质量发展的关键学科。重庆大学附属三峡医院药学部主任方伟近日做客人民健康“加强临床专科建设 推进公立医院高质量发展”节目时，就药学专科建设促进公立医院高质量发展相关话题进行分享。她认为，药学专科建设是促进公立医院高质量发展、推动优质医疗资源下沉的重要因素，药学专科建设要注重人才培养以及统一服务平台的建设。

在方伟看来，药学专科建设的一个重要目的是推动优质医疗资源下沉，为基层百姓提供更安全有效的医疗服务。她说，以药学专科建设促进优质医疗资源下沉，要在统一药品配备的物质基础上，依托互联网+医联体，搭建统一药学服务平台，开展慢病管理等线上、线下一体化，院内、院外一体化的标准化药学服务，不断提升基层药师服务能力，最终实现医联体内药学服务的同质化，促进优质药学服务延伸至基层。

药学专科发展离不开专业人才队伍的支撑。方伟认为，加强药学专科建设，首先要壮大人才队伍，通过规范化培训来扩大人才基础。其次，提升药师的综合能力，要注重药学知识与临床实践的结合，同时要加强临床药师的沟通能力。再次，要提升药学科研能力，重视药物临床实验，促进科研成果转化。

方伟介绍，近年来，重庆大学附属三峡医院在药学专科建设方面开展了一系列探索和创新：一是提供驻科药学服务，以临床药师与医务人员组成治疗团队，为患者实施精准药物治疗。同时为患者提供用药监护、用药教育、出院随访等一系列药学服务；二是开设药学门诊，包括为慢病患者提供长期服务的药物治疗管理门诊，如专为呼吸慢病患者服务的咳喘门诊，与呼吸专科的医生和护士一同为咳喘慢病患者进行长期治疗管理。为特殊患者，如儿童与妊娠期、哺乳期妇女所开设的特殊人群药学门诊，指导患者科学使用药物；三是开展处方前置审核，包括互联网处方，将合理用药关口前移，从而有效发挥药师作为合理用药“守门人”的作用。同时，通过事中干预、事后点评的闭环管理，保障患者用药安全、有效、经济；四是拓展优质药学服务范围，通过“六统一”：统一用药清单、统一药品配备、统一药品配送、统一药品管理、统一药学服务和统一信息管理，逐步实现医联体内药学服务同质化。

提高用药依从性是有效治疗的基础。方伟建议，要加强患者用药教育，不仅要进行药品知识教育，还应对患者自身疾病进行科普。此外，对于慢病患者，如咳喘、高血压、糖尿病患者，要通过教育帮助患者树立长期治疗的决心和信心，提高患者用药依从性。