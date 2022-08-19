流调如何做到早和准？抗击新冠肺炎疫情国家流调专家队代表卢金星讲述

人民网北京8月19日电 （记者孙红丽）近日，中央宣传部和国家卫生健康委向全社会发布了2022年最美医生名单，丁仁彧、马文义、许润三、孙宁、张静、周行涛、胡敏华、高琪、管向东、潘凤等10名个人和抗击新冠肺炎疫情国家流调专家队光荣入选。

在国家卫生健康委今日召开的中外记者见面会上，抗击新冠肺炎疫情国家流调专家队代表、中国疾控中心传染病所党委书记、研究员卢金星表示，武汉保卫战之后，疫情在国内不断发生，呈现点多、面广、范围大的特点，因此对流调工作提出了更高的要求。实践也证明，流调在疫情防控当中确实是非常关键的。

“一旦哪个地方发生疫情，我们会响应国家统一调度，迅速赶到现场，进行疫情处置。”卢金星介绍，团队的同志们从疫情发生到现在，很多时间要么在防疫一线，要么在集中隔离，有的甚至一年有2/3的时间都是这样过来的。

2020年2月5日，卢金星带队赶赴武汉，带着移动P3实验室参与方舱医院建设，同时提供核酸检测服务。“那个时候我们发现，方舱医院建设的速度跟不上阳性检出的速度，后来我们意识到源头在社区，很快就调整了策略，调集了国家和地方的公共卫生专家，组成了社区管控、流调溯源，甚至消毒杀虫的一些相关专家到社区工作。4月8日，武汉取得一个阶段性的胜利。”卢金星说。

到了一线如何快速集结开展流调工作？卢金星表示，第一，队长或者组长要参与到一线的指挥部，进行疫情研判，根据流调结果分析疫情风险点、范围，提出一些防控的症结。

如何用最小的代价获得最大的效果？卢金星表示这确实是非常大的挑战，因为现在的病毒变化太快了，从阿尔法、贝塔到伽马、德尔塔到奥密克戎，现在奥密克戎从1、2、3，现在到5了，老在变。一个总的规律就是，它的传播能力和隐匿性更强了，它的潜伏期不到3天，2.8天左右，它的传播系数9.5。形象的说，一个阳性感染者，如果不加干预的话，他在三天之内就能够传9.5个人，将近10个人，10天之内能传100个人，这是理论的，事实是采取了干预措施的。

卢金星强调，早和准是付出最小的代价，获得最大效果的前提。早是越早越好，因为它传的快，一旦发生疫情以后，第一时间识别出源头在哪，它的传播链条是什么，它可能涉及到哪些人、哪些疫点、哪些范畴空间，这些都需要流调队员第一时间搞清楚。所以说，“早”是前提，因为稍微晚一点，疫情就会蔓延。

还有是做到“准”。这需要除了公卫之外，还要公安、工信等相关专家一起研判他的行动轨迹，如果是物传，物是从哪儿来的，要到哪儿去，这些要精准的研判，判的越准，划的范围就越小。

卢金星解释，因为疫情防控有点像打仗一样，在“动态清零”总方针的前提之下，具体的打法就是围追堵截。围大了，代价太大，需要隔离的、需要管控的、需要提供保障的代价太大了，对社会的影响也大。如果划的不准，围小了，那可能就会有遗漏。

“所以，基于这样一个挑战，对我们搞流调的人，压力是非常大的。但是，即使如此，我们还是要做到早和准。”卢金星说。