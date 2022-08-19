海南抗疫一线见闻：千方百计把牢基层闸门

新华社三亚8月18日电（记者柳昌林 陈凯姿）自疫情发生以来，海南抗疫一线许多基层工作人员和志愿者挺身而出、昼夜奋战，构筑起道道战“疫”防线。网友纷纷点赞，“全民参与疫情防控，‘每一个你都了不起’”。

“老人需要药”“人手不够”“车辆要协调”……才坐下几分钟，三亚市吉阳区卓达社区居委会主任陈泽爱就接到好几个电话。“虽然每天睡不到4个小时，但一有情况，社区干部们都得立马打起精神来。”陈泽爱说，“为了战胜疫情，我们基层这扇闸门就要把好、把牢！”

到海南儋州市已经11天，山东省援琼医疗队队员石红梅负责核酸采样工作。任务看似简单，但高温下，没多久，她的双手就被汗水浸泡出白色的皱褶。一次在与5岁女儿视频通话时，孩子看到石红梅“蓬头垢面”的形象，忍不住脱口而出：“我长大了也要和妈妈一样，变成超人。”

“我们从来不是什么英雄，这是医护工作者的职责所在。”和石红梅同为护士的陈泽平才30岁出头，已经有着12年护龄。这名来自海南医学院第一附属医院的男护士，在2020年进过武汉的方舱医院。这一次，他再次进入三亚的酒店方舱，“同我一起来的，大多有援鄂、援沪的经历，已是久战沙场的老将。”他说。

在抗疫一线，还有许多经验稍显不足，但热情高涨、敢拼肯干的志愿者。海口市龙华区中山街道，刚退休几天的林琼玉和家人一起，报名参加核酸采样点的执勤；乐东黎族自治县利国镇，暑期返乡教师罗少蓉成为一名信息采集员；在三亚吉阳区干沟村，英国籍小伙伊恩挨个查看大家的健康码……这支超过万人的志愿者队伍，活跃在与病毒抗争的各个岗位上。

对于广大公安干警而言，疫情就是警情。三亚市公安局海棠分局藤桥派出所民警梁豪杰，由于其在三亚市中医院工作的妻子张巧芳请缨上了一线，6岁女儿无人照顾，他便索性将孩子接到派出所暂住。“我俩制服不同但职责一样，疫情来了，我们夫妻一起上！”

“吃完饭后，接着送菜去！”。“00后”情侣张海洋和吴凡力早早吃完泡面，又开着小货车，奔向三亚市吉阳区一个生活物资配送点，准备将蔬菜送往居民小区。

疫情尚未结束，海南的大街小巷、城市乡村，基层一线的工作人员和志愿者仍在忙碌着。