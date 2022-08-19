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山东新增本土无症状感染者3例

2022年08月19日08:40 来源：中国新闻网

　　中新网8月19日电 据山东卫健委微信公众号消息，2022年8月18日0时至24时，山东全省报告无新增本土确诊病例。新增本土无症状感染者3例，其中临沂2例，均为省外返鲁人员的密切接触者，系集中隔离点检出；枣庄1例，为省外返鲁人员，系集中隔离点检出。无新增境外输入确诊病例。新增境外输入无症状感染者1例，在威海，为韩国输入。

　　2022年8月18日0时至24时，全省报告境外输入无症状感染者转为确诊病例2例，均在济南。

　　2022年8月18日0时至24时，全省无本土确诊病例出院。本土无症状感染者解除医学观察9例，均在菏泽。全省境外输入确诊病例出院6例，其中青岛5例、济南1例。境外输入无症状感染者解除医学观察2例，均在青岛。

　　截至2022年8月18日24时，全省现有本土确诊病例3例、本土无症状感染者109例。全省现有境外输入确诊病例43例、境外输入无症状感染者28例。

(责编：乔业琼、杨迪)


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