重庆市新增本土确诊病例7例 新增本土无症状感染者5例

中新网8月19日电 据重庆市卫健委网站消息，8月18日0—24时，重庆市新增本土确诊病例7例，其中，沙坪坝区5例(1例在隔离管控人员中发现、2例在重点人员核酸检测中发现、1例在重点人员核酸检测中发现当日由无症状感染者转为确诊病例、1例由既往无症状感染者转为确诊病例)、开州区2例(在隔离管控人员中发现)；新增本土无症状感染者5例，其中，沙坪坝区1例(在重点人员核酸检测中发现)、南岸区3例(在隔离管控人员中发现)、北碚区1例(在重点人员核酸检测中发现)；治愈出院本土确诊病例3例(合川区2例、沙坪坝区1例)，解除本土无症状感染者医学观察3例(合川区2例、南岸区1例)。

截至8月18日24时，重庆市现有本土确诊病例26例(江津区1例、合川区2例、沙坪坝区10例、九龙坡区7例、渝北区1例、璧山区2例、巫溪县1例、开州区2例)，现有本土无症状感染者30例(合川区6例、沙坪坝区7例、九龙坡区7例、南岸区5例、丰都县2例、渝北区2例、北碚区1例)。

8月18日0—24时，重庆市新增境外输入确诊病例2例(老挝1例、新加坡1例)，新增境外输入无症状感染者1例(老挝)；解除境外输入无症状感染者医学观察1例(新加坡)。

截至8月18日24时，重庆市现有境外输入确诊病例2例(老挝1例、新加坡1例)，现有境外输入无症状感染者3例(泰国1例、老挝2例)。

重庆市8月18日新增本土确诊病例和本土无症状感染者基本情况如下：

一、沙坪坝区

沙坪坝区确诊病例8，系沙坪坝区8月17日报告的无症状感染者9。8月18日，因病情变化，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

沙坪坝区确诊病例9，系沙坪坝区风险区域人员。8月18日，被判定为无症状感染者(无症状感染者10)。当日，因病情变化，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

沙坪坝区确诊病例10，系沙坪坝区无症状感染者7的密切接触者。8月18日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

沙坪坝区确诊病例11，系沙坪坝区风险区域人员。8月18日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

沙坪坝区确诊病例12，系沙坪坝区风险区域人员。8月18日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

沙坪坝区无症状感染者11，系沙坪坝区风险区域人员。8月18日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

二、南岸区

南岸区无症状感染者4、无症状感染者5、无症状感染者6，均系市外重点地区来渝人员。8月18日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，均被判定为无症状感染者。

三、北碚区

北碚区无症状感染者1，系市外来渝人员。8月18日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，判定为无症状感染者。

四、开州区

开州区确诊病例1、确诊病例2，均系市外重点地区来渝人员。8月18日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，均被诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

重庆市8月18日新增境外输入确诊病例基本情况如下：

病例1从老挝乘坐G52806次航班，于2022年8月17日抵达重庆，即被送至集中隔离点接受医学观察。8月18日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

病例2从新加坡乘坐SQ814次航班，于2022年8月15日抵达重庆，即被送至集中隔离点接受医学观察。8月18日，根据实验室检查结果、影像学特征和临床症状，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。