让农村失能老人乐享晚年

“一开始我还不愿意来，现在住了两三个月，我都胖了好几斤了。”在山东省潍坊市峡山区，85岁的失能老人李世昌以前独居在农村家中，烧火、做饭、买药，都需要孩子在身边伺候。如今，他住进了峡山区绿康源养老机构，每天服务人员都会把饭送到床边，还有专人照顾他的起居，有医护人员来送医问诊。

社会养老难点在农村，农村养老痛点在失能老人。峡山区发展软环境保障局局长韩瑞洪介绍，区里创新搭建失能群体救助体系，政府“搭台”，社会机构“唱戏”，让众多农村失能老人也能享受到救助福利。“我们通过制度化设计、市场化运作，有效整合社会资源，推动救助政策全面落实落地。由区财政投资搭建起智慧养老平台，设立‘扶老助困’慈善基金，通过政府购买服务方式选择了养老机构和居家养老照料公司。”

2017年6月，峡山区出台《关于深入推进精准扶贫健全完善特殊困难群体帮扶救助体系的意见》，通过政府购买服务的方式，为全区失能老人提供入住养老机构、居家照料服务补贴。失能老人可自愿选择帮扶救助方式，选择入住养老机构养老的，特困人员护理费用全部由政府承担，低保户、贫困户中度以上失能老人由政府承担80%的费用；选择居家照料服务的，根据不同身份差别和失能等级，由政府提供每月10至60小时不等的免费护理服务，包括清洁、进食、更衣、给药等28项具体内容。

“我们还为失能老人建立健康档案，委托有资质的街道卫生院和社区卫生室每季度组织一次体检；在中心社区、中心村建立养老照料服务中心，通过义工协会、志愿者等社会服务组织或家庭互助等方式，开展失能群体爱心帮扶。”韩瑞洪说。

86岁的辛洪善住在峡山区王家庄街道郭家小诸城村，老人患有高血压和偏瘫，生活不能自理。从今年1月10日开始，通过政府购买服务，峡山区益民养老服务公司安排护理员汪洪玲来到辛洪善家，开展居家照料服务。从协助老人穿衣、吃饭，到艾灸、按摩等康复理疗，几个月下来效果十分明显。“老人的腿原来几乎没知觉，现在已经微微能动了，感谢党和政府的好政策！”辛洪善的三儿子说。

峡山区失能群体救助体系的高效运转，离不开峡山区“智慧养老平台”的信息化支撑和智能化管理。2020年，峡山区投资70万元对“智慧养老平台”进行了提升改造。电话接入、系统派单、计时结算、服务测评……这些新功能如今都已接入峡山区智慧养老平台，并与潍坊市智慧养老平台实现数据对接，智慧养老产业步入高质量发展的快车道。

目前，峡山区6家居家照料公司已安排当地就业130余人，不仅促进了当地养老产业的健康发展，也带动了就业。曾从事16年乡医工作的马腾创办了居家养老服务公司，目前有14名一线护理员，负责上门照料护理81位失能老人。“我们为老人定制个性化服务方案，一人一策，确保养老服务快捷、精准、有效。”马腾说。

“信息化、智慧型养老服务方兴未艾，不仅极大地提高了管理能力、工作效率、服务质量，有效地降低了管理成本，还实现了政府、市场主体和失能老人家庭三方的实时便捷沟通与相互监督。”韩瑞洪说，峡山区通过分类施治、自主选择、购买服务、加强监管、压减成本等一系列行之有效的措施，实现了服务对象和市场主体的双满意。据悉，今年3月民政部、财政部公布了居家和社区养老服务改革试点工作优秀案例名单，峡山区以其创新模式获评优秀案例。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 19 版）