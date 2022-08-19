为老有所为创造更好条件

对于愿意继续服务社会的老年人，应该多鼓励、多欢迎，创造条件、提供便利

在短视频平台，同济大学退休教授吴於人的科普物理视频受到众多网友的喜爱。她一会儿爬上梯子为大家演示“冲量定理”，一会儿拿起扫帚讲解宇宙射线轨迹。一个个生涩难懂的物理知识变成了有趣易懂的小实验，活力满满的吴於人也被大家亲切地称为“吴姥姥”。

“吴姥姥”代表了这样一群老年人，他们用自己掌握的知识技能、积累的阅历经验积极帮助他人。这样有作为、有快乐的晚年生活，不仅益于个人身心健康，也能为经济社会发展继续贡献力量。

对于愿意继续服务社会的老年人，应该多鼓励、多欢迎，创造条件、提供便利。

完善制度设计，健全政策体系，提高老年人社会参与的积极性与便利度。《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》提出，把老有所为同老有所养结合起来，完善就业、志愿服务、社区治理等政策措施。今年发布的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》也提出，在全社会倡导积极老龄观，引导老年人根据自身情况，积极参与家庭、社区和社会发展。今后，应充分鼓励有意愿并且具备相应能力的老年人，更加广泛地参与到文明实践、公益慈善、志愿服务、科教文卫等事业中。

创新参与方式，增加服务平台，帮助老年人实现老有所为。比如，组建银发志愿队，吸纳更多具有专业知识和技能的老年朋友参与其中，帮助群众解决困难；利用信息技术，搭建各类优质教育平台，引导退休学者、专家在线授课、咨询，满足群众各类需求。在推动公共服务均等化方面，老年群体也可以发挥重要作用。教育部已于2020年启动实施高校银龄教师支援西部计划，面向西部地区急需的紧缺专业，遴选组织一批高校优秀退休教师支教、支研……方便老年人服务社会的通道越来越宽。

我们相信，随着各方持续努力，老年人参与社会事业的途径也将不断完善。越来越多的老年人会继续发光发热，书写精彩人生。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 12 版）