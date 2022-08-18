美国为何屡屡抗疫失败？

日前，美国卫生与公共服务部宣布猴痘疫情为美国公共卫生紧急事件。对美国民众而言，新冠肺炎疫情的阴霾还笼罩四周，猴痘疫情的乌云又压城而来。美国疾病控制与预防中心的数据显示，美国不仅是全球新冠肺炎确诊病例和病亡病例最多的国家，也是全球猴痘确诊病例最多的国家。

猴痘疫情在多州加速蔓延，进一步暴露出美国医疗卫生体系的漏洞和政府应对公共卫生事件的能力短板。作为世界头号强国和医疗资源最丰富的国家，美国屡屡抗疫失败，凸显其社会治理沉疴难愈的严重性和美式民主的虚伪性。

面对新冠肺炎疫情的前车之鉴，美国政府没有认真吸取经验教训，导致其在猴痘疫情防控上重蹈覆辙。美国《上周今夜秀》主持人约翰·奥利弗在节目中，给美国政府抗击猴痘疫情的表现打了零分。他批评美国政府，应对猴痘疫情“复刻应对新冠肺炎疫情时出现的关键错误”“检测过程繁琐而缓慢，推行疫苗也没有紧迫感”。《华盛顿邮报》刊文指出，美国猴痘疫情防控已经失败。美国政府应对猴痘疫情的状况与当初应对新冠肺炎疫情如出一辙：疫苗短缺、大排长队、病例增加迅速，公众担忧、恐惧和怀疑的情绪蔓延，各州不堪重负。

权力部门运作失序严重撕裂美国社会，大大降低了美国抗疫政策的实施效率。行政部门出台的抗疫政策往往因为国会反对而无法得到及时落实。美国两党内斗激烈，常常为了一己私利，把疫情作为政治斗争工具，加剧民众对政府抗疫政策的不信任，阻碍抗疫进程。面对猴痘等突发公共卫生事件，美国政府缺乏统一有效的领导能力和执行能力，部门与部门之间、联邦和地方之间各自为政、相互推诿，导致低效成了常态。

此外，美国疾控中心也遭到质疑。据《纽约时报》报道，美国疾控中心应该领导美国对病毒性紧急事件的反应，但却因为过于墨守成规且受到程序的束缚而无法迅速行动，还缺乏可调动迅速应对紧急情况的基础设施。美国疾控中心本可以利用已有报告病例的信息进行病毒传播的研究，但却无法强迫各州提供充分的报告，因此无法有效了解猴痘病例的范围和性质。

猴痘疫情蔓延再次暴露了美国的种族歧视顽疾。据美国Statnews报道，美国多州对猴痘疫情的追踪数据显示，该国猴痘感染人群中存在明显的种族差异，有色人种病例占比高。纽约市健康和心理卫生部8月11日的数据显示，当地25%的猴痘病例为非裔男性，近30%的患者为西班牙裔男性，与他们在总人口中的占比大致相同。但相比之下，美国南部州猴痘患者中种族差异更明显。例如，佐治亚州非裔人口数约为30%，但该州82%的猴痘病例均为非裔。北卡罗来纳州70%的猴痘病例为非裔，而该州非裔人口占比仅为21%。全球性非营利组织“健康伙伴”首席医学官乔雅·穆克吉说，正如新冠肺炎疫情对美国有色人种产生了不成比例的影响一样，美国多个流行疾病中都存在种族差异，这是“不可原谅的”。

其实，猴痘疫情2003年就曾在美国暴发。过去十多年，美国一直在囤积疫苗。即便这样，美国这次还是交出了“不及格”答卷。这又如何能让3亿多美国民众相信，在下一次传染病疫情来临之际，自己的生命和健康能够得到足够多的保护？美国又哪里来的勇气继续扮演“人权卫士”呢？