促进校外体育培训良性发展

体育的价值不仅仅是强身健体，还在于培养锻炼青少年的责任感、意志力、吃苦耐劳精神

“看准了，扣球！”在广西南宁一家体育园的羽毛球馆里，几个班的孩子在教练带领下热火朝天地进行羽毛球训练，尽管汗水浸湿衣衫，但孩子们热情不减。这是今年暑期全国各地体育培训火热的一个缩影。“双减”政策实施后的第二个暑假，除了学校组织的公益体育培训，各地各类体育培训机构也推出了丰富多彩的培训项目，从体能类、专项类到小众类，形式多种多样，为广大青少年提供了运动新选择、暑期新去处。

青少年体育培训市场发展快速，呈现供需两旺势头，有多方面原因。从青少年成长的角度看，随着近年来健康第一的教育理念逐渐深入人心，推动文化学习和加强体育锻炼齐头并进，成为促进青少年全面发展的重要切入点。《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》明确提出，“实施青少年体育活动促进计划，让每个青少年较好掌握1项以上运动技能”。从外部环境看，“双减”政策实施以来，学科类校外培训得到有效治理，为非学科类培训留下了更大发展空间。老店扩张、新店入局，体育培训市场持续扩容，成了体育消费领域新的增长点。

体育培训行业越是扩容，越需要提质。青少年体育培训具有体育和教育融合的特点，其发展趋势关乎青少年的身心健康，需要倍加重视，确保始终走在良性发展轨道上。整体而言，校外体育培训不仅能为青少年补足体育运动时间、丰富课余体育生活，还有助于进一步培养青少年的运动兴趣、提升其运动水平，起到强健体格、塑造人格的作用。现实中，家长和孩子们参与培训的热情也不断高涨。但要看到，当前的校外体育培训一定程度上存在机构良莠不齐、人员鱼龙混杂、有效监管不足等问题。这可能是发展初期的问题，但事关青少年的成长，必须从源头上抓好。

青少年体育培训行业有一些需要持续管控的风险。比如，能不能防范运动伤害，项目收费合不合理，课程设置是否匹配各年龄段学员的身心特点，等等。相关监管不仅要到位，而且应及时。令人欣慰的是，这方面的监管已经深入到微观层面。去年12月，国家体育总局办公厅印发《课外体育培训行为规范》，从场地设施、课程、从业人员、内部管理等方面作出明确细致的规定。浙江、山西、天津等多个省市也陆续出台文件，强化对校外体育培训的监管。相关企业应主动对照规范自查自检、加强自律、优化供给，构筑起良性行业生态，共同推动体育培训行业高质量发展。

此外，应警惕校外体育培训走样变味。校外体育培训备受追捧，背后不乏应试的考量。随着我国教育评价体系不断改革，体育在考试中的占比越来越高，以提高体育成绩为导向的宣传营销也随之出现。因此，仍有必要进一步巩固校外培训治理成果，防止校外培训压力从学科类向非学科类转移，同时引导广大青少年学生和家长树立正确的观念，理性看待校外体育培训。

体育的价值不仅仅是强身健体，还在于培养锻炼青少年的责任感、意志力、吃苦耐劳精神。充分挖掘体育的育人价值，需要我们付出更多努力，花上更多心思。在开齐开足体育课的基础上，进一步促进校外体育培训行业健康有序发展，深化体教融合，坚持体魄与人格并重，定能更好助力青少年全面发展、健康成长。

《 人民日报 》（ 2022年08月18日 05 版）