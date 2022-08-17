发展托育服务、加大公租房保障力度……落实积极生育支持措施这样办

人民网北京8月17日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》（以下简称《指导意见》）有关情况，并答记者问。

提高托育普惠性服务有效供给

人口要素具有基础性地位，要始终作为发展中最核心的变量来考虑。人口生育不仅是关系你我的家事，也是关系中华民族长远发展的国事。

国内调查显示，婴幼儿无人照料是阻碍生育的首要因素，城市中大概有1/3的家庭有托育的需求，但现实中供给还是不足的，特别是普惠性的服务供给确实是个短板。各方面的研究，包括国际经验也表明，发展托育服务对于减轻家庭负担、提高生育意愿具有明显的作用。

对此，国家发展改革委社会发展司副司长、一级巡视员郝福庆表示，为了支持托育服务的发展，《指导意见》重点围绕五个关键词下功夫，这五个关键词就是“基本、普惠、投资、收费、减负”，也就是强化基本公共服务、增加普惠性服务、加大投资支持力度、规范各类服务收费以及减轻机构经营负担。

郝福庆表示，发展公办托育机构，鼓励社会力量来投资，支持用人单位举办，建设社区服务网点，探索家庭托育模式，有条件的幼儿园也可以向下延伸，2-3岁的婴幼儿，通过以上多种渠道，鼓励多方参与，有效扩大普惠性的托育服务供给。

“除中央预算内投资专项支持以外，托育机构的水电气热按照居民生活类价格执行，各地也要出台支持托育机构发展的一揽子政策，同时在一些特殊时期，建立托育机构关停特殊情况应急处置机制，落实疫情期间的纾困政策。”郝福庆说。

聚焦婴幼儿无人照料的关键痛点，郝福庆强调，要不断完善规划、土地、住房、财政、投融资、人才等方面的支持政策，实施普惠托育专项行动，多渠道扩大普惠性的托位供给，减轻家庭养育负担；同时，积极促进家政服务业提质扩容，深入实施家政“领跑者”行动、家政培训提升行动、家政信用建设行动三项措施，让家政在婴幼儿居家照护上也提供更多的支持。

此外，“十四五”期间，中央预算内投资将支持10个左右儿科类的国家区域医疗中心建设项目，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局；支持儿科类国家医学中心建设，集中攻关解决一批关键核心技术和重大疾病解决方案。

加大对多子女家庭公租房精准保障的力度

近年来，住房城乡建设部会同相关部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，指导督促各地进一步规范发展公租房，通过实物保障与租赁补贴并举，不断加大对城镇住房收入困难家庭的保障力度。城镇低保、低收入住房困难家庭已经基本实现了应保尽保，其他住房收入困难家庭居住条件得到有效改善。

会上，住房城乡建设部住房保障司副司长潘伟介绍，截至去年底，通过公租房保障帮助111.4万有未成年子女的家庭，6.9万三孩家庭，2.3万计划生育特殊困难家庭解决了住房问题。

潘伟表示，下一步，住房城乡建设部将继续指导督促各地进一步规范发展公租房，以这次《指导意见》的出台为契机，加大对多子女家庭公租房精准保障的力度，主要有三个方面的支持：

在配租公租房时，对符合条件且有未成年子女的家庭，可根据其未成年子女的数量，在户型选择方面给予适当照顾。

优化公租房轮候与配租规则，将家庭人数及构成等纳入轮候排序或综合评分的因素，对符合条件且子女数量较多的家庭，可直接组织选房。

完善公租房调换政策，因家庭人口增加、就业、子女就学等因素产生需求的，根据房源情况及时给予调换。

青年人是生育的主体，解决青年人的住房问题有利于消除他们的后顾之忧，实现安居乐业。潘伟表示，保障性租赁住房的租金低于同地段、同品质市场租赁住房租金水平，而且在筹集建设过程中也注重职住平衡。近两年，全国已建设筹集保障性租赁住房256万套间，能够解决700万新市民、青年人的住房问题。

“在整个'十四五'期间，全国计划筹集建设保障性租赁住房870万套间，预计可以帮助2600多万新市民、青年人改善居住条件。”潘伟说。

支持有条件的用人单位为职工提供托育服务

生育友好的就业环境有利于职工平衡工作和家庭关系，《指导意见》提出了鼓励实行灵活的工作方式，推动创建家庭友好型工作场所，切实维护劳动就业合法权益等相关措施。

对此，全国总工会女职工部副部长洪莎表示，要围绕职工关切，切实做好女职工休息哺乳室建设，更好满足孕产期、哺乳期女职工需求，推动用人单位将弹性上下班等灵活工作方式纳入集体合同和女职工权益保护专项集体合同，制定有利于职工平衡工作和家庭责任的制度机制。

洪莎介绍，近年来，各级工会不断探索落实积极生育支持措施的方式载体，聚焦青年职工婚恋、孩子课后无人看管难题，为职工提供了“会聚良缘”婚恋交友、工会爱心托管等服务。特别是去年以来，全国总工会开展了用人单位托育服务工作，是新时期工会组织帮助职工解决托育难题的具体举措。

一方面，全国总工会、国家卫生健康委已联合印发通知，启动了全国爱心托育用人单位推荐申报工作，以此带动和支持有条件的用人单位为职工提供托育服务。

在托育模式上，鼓励用人单位通过购买第三方服务的方式，引导社会力量参与托育机构建设和运营，鼓励政府机关国有企事业单位带头在单位内部兴办托育机构。对于利用自有场地提供免费或低收费支持的用人单位，可以优先推荐申报。在支持保障上，对推荐申报成功的用人单位及相关工会组织，将给予一定的政策和资金支持。在服务指导上，将联合组建全国爱心托育工作专家组，为各地提供公益讲座、辅导培训等。

另一方面，联合召开用人单位提供托育服务工作推进会，总结交流工作经验，部署推荐申报工作。同时加强与有关部委的沟通协调，充分调动各方力量，积极支持用人单位参与普惠托育服务专项行动、全国婴幼儿照护服务示范城市创建活动等。

洪莎表示，下一步，将积极配合国家卫生健康委加强研究适用于用人单位托育机构的设置标准和管理规范，针对用人单位不同性质、不同规模等具体情况，进行分类指导，稳妥推进。