国家卫健委：截至2021年底 我国每千人口托位数为2.03个

人民网北京8月17日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》有关情况，并答记者问。

托育服务事关婴幼儿健康成长，事关千家万户。会上，有记者提问，近年来，国家在托育服务方面开展了很多工作，目前有哪些进展，能否满足群众的需求？

对此，国家卫生健康委人口家庭司监察专员杜希学表示，加快构建托育服务体系是落实积极生育支持措施非常重要的一个方面。2019年以来，国家卫生健康委会同各级各部门积极推动托育服务发展，主要做了三方面工作：

政策法规体系逐步健全

2019年、2020年，国务院办公厅分别印发了《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》和《关于促进养老托育服务健康发展的意见》，提出了托育服务的基本原则、发展目标和政策措施。2020年以来，新修订和制订的人口与计划生育法、未成年人保护法、家庭教育促进法等都增设或设立专门的条款，规定要发展托育服务事业。中央《决定》更是明确提出了“发展普惠托育服务体系”，国家“十四五”规划纲要将“每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数”这一指标纳入了经济社会发展的主要指标。

相应地，“十四五”公共服务规划、“十四五”医疗卫生服务体系规划和“十四五”国民健康规划等专项规划都对发展托育服务做出具体安排部署，在国家政策法规体系框架不断建立完善的同时，各地也都积极将托育服务纳入本地的政策法规实施方案、发展规划中，纳入为民办实事的工程，积极组织落实。

同时，国家发展改革委等相关部门对这项工作都给予了大力支持，例如教育部在本科和职业教育阶段增设了托育相关的专业，财政部、税务总局出台了社区托育服务的税费优惠措施，并将3岁以下婴幼儿照护服务费用纳入了个人所得税专项附加扣除，全国总工会积极推动用人单位发展托育服务等。

标准规范体系有序完善

2019年以来，国家卫生健康委会同有关部门先后制订印发了托育机构设置标准、管理规范、登记和备案办法、保育指导大纲、婴幼儿伤害预防指南、营养喂养指南、消防安全指南、托育机构负责人和保育人员培训大纲等，修订了保育师等托育相关国家职业技能标准，特别是积极支持和指导地方做好行业服务管理工作，同时加强监管，促进托育机构规范起步，行业健康发展。

普惠托育服务供给不断扩大

2020-2022年，国家发展改革委、国家卫生健康委持续开展了普惠托育服务专项行动，下达中央预算内投资20亿元，带动地方政府和社会投资超过50亿元，累计新增托位20万个，推动增加普惠性托育服务有效供给。各级卫生健康部门深入推进医育结合，加强对托育机构卫生保健工作的业务指导、咨询服务和监督检查；通过落实基本公共卫生服务和提供妇幼保健服务、健康教育服务、0-3岁儿童健康管理等，积极普及科学育儿知识，为托育机构和广大家长提供科学育儿服务。

但是我国现代托育服务体系毕竟是从无到有，起步较晚，这两年虽然取得了一定进展，截至2021年底，每千人口托位数是2.03个，距离“十四五”期末要达到4.5个目标还有不小的差距，与人民群众的期盼也有一定距离。《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》从降低托育机构运营成本、提升托育服务质量等方面进一步明确了具体措施。各地和相关部门围绕既定目标，将同向发力，共同加快推进托育服务体系建设步伐，为落实积极生育支持措施做出应有的努力。